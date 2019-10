Vasco Rossi al Circo Massimo di Roma. Dopo aver annunciato il nuovo singolo in uscita digitale venerdì 25 ottobre ("Se ti potessi dire"), il Komandante lascia trapelare i suoi impegni per la prossima estate. Primo tra tutti il grande live previsto al Circo Massimo di cui, però, non si conosce ancora la data precisa. Secondo le prime indiscrezioni si dovrebbe trattare della seconda metà di giugno 2020.