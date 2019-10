Ron Moss e la rivelazione hot su Barbara De Rossi: "Sono stato a casa sua e..."

Ron Moss, noto ai più per il ruolo di Ridge Forrester in "Beautiful", è stato ospite di Mara Venier a "Domenica In" e ha svelato un aneddoto piccante su Barbara De Rossi: "Sono stato a casa sua...".

Ron Moss, in Italia per impegni legati alla musica, ha ricordato un episodio del suo passato: "Ero in Italia per girare I Paladini, storia di armi e d'amore. Quella è stata la prima volta che ho assaggiato gli gnocchi. Sono andato a casa di Barbara e lei me li ha cucinati”. Il film era prodotto da Nicola Carraro, l'attuale marito di Mara Venier che non si è lasciata sfuggire l'occasione: “Ma avete avuto un flirt?". L'attore ha sorriso sornione e fatto l'occhio languido, un'espressione furba che lasciava intendere ci fosse stato un "dolcissimo" dopo cena. Ma a sorpresa Mara Venier ha fatto entrare l'attrice che non ha confermato né smentito la liason: "Ma no, dai non è successo niente, diciamo che eravamo molto giovani”. Ron Moss si è commosso davanti al videomessaggio in italiano della moglie e ha commosso il pubblico con una bella interpretazione di "Angel".