La radio dal vivo con Luca Barbarossa e Andrea Perroni

Un cast e una formula radio vincente che arriva in teatro per coinvolgere il pubblico con la stessa gioiosa atmosfera di sempre. Oggi, venerdì 11 ottobre lo studio di Radio2 Social Club si trasferirà da via Asiago, per una notte, all’Auditorium Parco della Musica di Roma. Sul palco del Teatro Studio Borgna Luca Barbarossa, Andrea Perroni e la Social Band formata da Stefano Cenci (tastiere e arrangiamenti), Frances Alina Ascione (voce), Meki Marturano (batteria), Emanuele Ciampichetti (basso) e Claudio Trippa (chitarra) andranno in scena per il pubblico dell’Auditorium proponendo dal vivo una vera e propria puntata della striscia quotidiana tra le più amate dagli ascoltatori di Radio2.

Un modo per celebrare il successo di una trasmissione che ha segnato anche i percorsi artistici dei suoi protagonisti. Lo stesso Luca Barbarossa a proposito di come questa fortunata esperienza in radio con Radio 2 Social Club l’avesse aiutato a proporsi anche in una nuova veste, ci aveva confessato: “L’esperienza di Radio Due mi ha dato tantissimo professionalmente e umanamente. Del resto la radio è una palestra magnifica quando si parla di reattività, di battute pronte, di capacità di sintesi, di rispetto dei tempi, tutte caratteristiche tutte caratteristiche che poi quando sei su un palco come questo risultano fondamentali. Per non parlare dell’arricchimento che mi ha dato in termini relazionali: la radio mi ha permesso di conoscere e approfondire amicizie con tantissimi grandi artisti che magari prima incrociavo solo sul palco di qualche manifestazione”.

Non meno entusiasta Andrea Perroni che ha più volte ribadito quanto l’esperienza e il successo di Radio2 Social Club abbia contribuito alla sua crescita artistica “L’esperienza di Radio Due ha cambiato completamente il mio modo di vedere questo mestiere - ci aveva confessato-. A parte la fortuna di far parte di un varietà radiofonico unico come Radio2 Social Club, grazie a quest’esperienza vissuto un clima unico ed ho avuto l’opportunità di conoscere talmente tanti ospiti che non avrei mai avuto modo di conoscere altrimenti”. Visto il successo della trasmissione dal 16 settembre Radio2 Social Club è in onda, sempre con Luca Barbarossa, anche in TV la mattina alle 8,40 su Raidue “la nostra era un’ambientazione che in molti chiedevano anche di vedere – ci aveva detto Perroni a riguardo- e poi quando i programmi passano della radio alla TV solitamente si tratta di programmi veramente di alto gradimento”.