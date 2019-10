D'Urso e Columbro, che rissa in tv. Lei lo zittisce così

Rissa a “Live Non è la d’Urso” tra Barbara d’Urso e Marco Columbro. Il conduttore polemizza sull’invito: “Non fai la trasmissione sulla mia pelle” e la d’Urso lo zittisce: “Ma ce l’hai con me?! Non voglio far polemiche”.

Visualizza questo post su Instagram Marco Columbro vs Barbara d’Urso: CANCELLED dalla lista degli artisti. #noneladurso Un post condiviso da Trash Italiano (@trash_italiano) in data: 6 Ott 2019 alle ore 2:59 PDT

Durante il talk dedicato ai vip che dopo lauti guadagni si ritrovano con la pensione minima, Marco Columbro ha innescato una polemica che ha lasciato di stucco la d’Urso e i suoi ospiti. Dopo una clip che raccontava delle presunte difficoltà economiche di Columbro tanto da essere costretto a vendere la sua villa a Berlusconi, il presentatore sulla cresta dell’onda negli anni ’90 (dopo un aneurisma è uscito dal mondo dello spettacolo) ha polemizzato animoso: “Allora se noi siamo qui per parlare di come abbiamo cambiato vita mi sta bene, se siamo qui per fare gossip e parlare dei cavoli nostri io prendo e me ne vado perché non ho intenzione di parlare delle mie cose. Fare una trasmissione sulla mia pelle non mi va! Chiaro?”. Gelo in studio e immediata la replica di Barbara d’Urso in stile Robert De Niro di “Taxi Driver”: “Ma stai dicendo a me?!” e quello sempre più stizzito: “Sì sto dicendo a te, sei te la conduttrice! State dicendo un sacco di stron**te!”. Ma la d’Urso stupita: “Secondo te io voglio fare una trasmissione sulla tua pelle?! No scusami Marco, sono io che non voglio litigare con te…”, Columbro ha insistito: “Ora parlo io. Sono venuto per il cambio vita, faccio altre cose, parliamo di quello…” e la conduttrice napoletana lo ha polverizzato: “Sì, ma io ero stata carina e ho voluto fare in modo che te smentissi le stronz**e che hanno scritto, scusate la parola, invece di essere grato perché ti ho fatto smentire, mi attacchi pure… va beh, hai cambiato vita e hai anche cambiato cervello da come ti conoscevo io!!”. Marco Columbro ha continuato imperterrito: “Grato? Hai aperto la trasmissione dicendo ‘Columbro qui, Columbro lì che non è vero un ca**o… rimanda la clip” e Barbara ha messo fine all’inutile quanto antipatica querelle: “Ma chi l’ha detto? Io volevo solo che smentissi… va beh… Marco sei polemico inutilmente e anche poco carino, pensavo di fare una cosa carina nei tuoi confronti”. Terribile la chiusura di Columbro che per recuperare terreno ha fatto una battutaccia: “Guarda vengo lì e ti strappo il vestito!”, “No Marco, sei polemico e poco carino” ha risposto lapidaria la d’Urso passando oltre. Lo scontro è stato molto commentato sui social che si sono spaccati: “Ma Columbro non lo sa il tipo di trasmissione che fa Barbara?”, “Columbro ha ragione, ma doveva aspettarselo”, “Bravo, lei carina?? Ma quando??”, “Come se non sapesse che era lì per parlare di quello?”, “Finalmente qualcuno che le fa notare il suo trash”, “Che volgarità quella battuta sul vestito, come si permette?”, “Certe persone non vanno invitate, ma lasciate a casa”, “Ha voluto fare il fenomeno”, “Vengo lì e ti strappo il vestito, ma di che stiamo parlando? Idiota del ca**o, non ha cambiato cervello, l'ha perso proprio”, “Che brutta persona, maleducato, lei l’ha gestita da signora”.

