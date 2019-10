Live Non è la d'Urso cresce contro la superfiction

La sfida degli ascolti di domenica 6 ottobre vede trionfare “Imma Tataranni-Sostituto Procuratore”. La fiction di RaiUno, con protagonista Vanessa Scalera, conquista 4.401.000 telespettatori pari al 19,50%, ma il competitor di Canale 5 “Live Non è la d’Urso”, in onda fino all’1.21, cresce rispetto alla scorsa settimana e segna il 13,30% di share e 2.273.000 telespettatori. In sovrapposizione cioè dalle 21.34 alle 23.34 “Imma Tataranni” ottiene 4.404.000 telespettatori con il 19,5% di share e “Live Non è la d’Urso” 2.590.000 spettatori per l’11,47%. Indecente e inqualificabile la presenza di Adriano Panzironi capace di sostenere che la sua dieta “Life 120”, priva di fondamento scientifico, avrebbe guarito una donna affetta da cistite cronica, avrebbe fatto crescere la gamba di un’altra fino a consentirle di rimettersi in piedi e avrebbe permesso a una persona affetta da Aids di avere una recessione della malattia. Messaggi sbagliati la cui gravità inaudita è stata in parte arginata dal professor Lorenzetti presente in studio (“Non ci prenda per il c**o”) e dalla stessa d'Urso. Tornando ai dati Auditel, la fiction di RaiUno si aggiudica il target commerciale con 2254000 telespettatori e il 15,92% di share contro il 13,75% di “Live” e quello tra gli adulti dove vola al 26,32% con 3115000 telespettatori contro il 12,62% e 1117000 spettatori di Canale 5 che però vince nel target giovani con il 15,69% di share. Su instagram, Barbara d’Urso esulta per gli ascolti sottolineando alcuni aspetti: “Ieri sera grande risultato per LIVE NONELADURSO che parte al 7% di share e porta Canale5 a oltre il 25%!! Picchi di oltre 3 milioni di spettatori nella serata più affollata di programmi della settimana e con il big match Inter-Juve!!! Il talk più visto della serata!! E anche DOMENICALIVE è il programma più visto della sua fascia!! Grazieeeeeeeee”.

Su Rai2, tiene ma registra una lieve flessione “Che Tempo Che Fa”: 1.806.000 spettatori e il 7.3% di share (dalle 21.07 alle 22.37) e 1.587.000 spettatori pari all’8% con Il Tavolo (chiusura alle 23.36). Bene il film di Italia1 “Prince of Persia: Le Sabbie del Tempo”, seguito da 1.391.000 spettatori con il 6% di share, mentre su La7 “Non è L’Arena” di Massimo Giletti ha interessato 1.052.000 spettatori con il 5.5% di share. Sui dati Auditel ha pesato il posticipo di serie A Inter-Juventus su Sky.

Dal daytime del pomeriggio nessuna sorpresa: la “Domenica In” di Mara Venier su RaiUno ha intrattenuto nella prima parte 2.633.000 spettatori pari ad uno share del 16.3% e nella seconda 2.189.000 spettatori pari ad uno share del 15.5%. “Da Noi… A Ruota Libera” di Francesca Fialdini ha perso di poco il confronto con “Domenica Live”: 1.802.000 spettatori per il 13% di share per RaiUno e 1.868.000 spettatori pari al 13.7% per Canale 5.