Grande Fratello Vip, fermi tutti. Mediaset ci ripensa

Pupo e Wanda Nara sono i due nuovi opinionisti del “Grande Fratello Vip 4”. Peccato che manchi il reality, lo studio e la messa in onda. Il format, condotto per la prima volta da Alfonso Signorini causa addio di Ilary Blasi, doveva riaccendere le luci il prossimo 28 ottobre, ma ieri Mediaset ha comunicato lo slittamento al 2020. Il contorto comunicato recita: “Nel quadro dell’ottimizzazione generale del palinsesto e della massimizzazione dei ricavi pubblicitari, anche alla luce dei risultati d’ascolto superiori alle stime previste, Canale 5 ha deciso di posticipare la programmazione della nuova edizione di Grande Fratello Vip a inizio 2020”.

Dunque, Mediaset è soddisfatta dei dati Auditel ottenuti finora e soprattutto ritiene che il GFVip4 non possa migliorarli. Al suo posto rivedremo “Adrian”, anzi “AdrianO”, lo spettacolo e il cartone animato di Adriano Celentano sospesi in primavera ufficialmente per un malanno dell’artista ma con ascolti disastrosi. Tuttavia non è chiaro cosa succederà agli altri reality già in calendario: Alessia Marcuzzi è stata confermata alla guida dell’Isola dei Famosi, che in genere cominciava l’ultima settimana di gennaio, mentre Barbara d’Urso e i suoi opinionisti, Malgioglio e Iva Zanicchi, sono sicuri di fare un’altra edizione del Grande Fratello. Ci saranno due reality show in contemporanea o qualcuno si vedrà sfilare il proprio format da sotto il naso?”.