Alberto Angela stratosferisco, Ulisse straccia gli "Amici"

"Ulisse – il piacere della scoperta" vince la prestigiosa sfida degli ascolti del sabato sera. Il programma di cultura di Rai 1, dedicato a “Leonardo da Vinci genio universale” e condotto magistralmente da Alberto Angela, ha conquistato 3.614.000 telespettatori e il 20% di share, mentre la seconda puntata di “Amici Celebrities” è stata seguita da 3.066.000 spettatori pari al 19,45% di share, un punto in meno dell’esordio.

Netta la superiorità anche in sovrapposizione cioè dalle 21.30 alle 23.54: “Ulisse” (era impossibile staccare gli occhi da Rai 1) ha registro oltre un punto in più di share, il 20,01% contro il 18,32% dello show di Canale 5 che ieri ha vissuto due forti momenti polemici: il rimprovero di Maria De Filippi (sabato prossimo ci sarà la staffetta con Michelle Hunziker?) a un presuntuoso Filippo Bisciglia e l’attacco feroce di Platinette a Joe Bastianich. Entrambe le Reti festeggiano i dati Auditel: nessuno ha perso.

Per la Rai il programma di Alberto Angela trionfa in prima serata, per Mediaset le cose stanno diversamente. Nel comunicato si legge: “Nonostante la forza del racconto di Benigni e Proietti su Leonardo Da Vinci, Amici Celebrities conquista la grande platea televisiva e si conferma lo show di prima serata più visto di Canale5. Sul target commerciale 15-34 anni, il talent conquista il 19,61% di share mentre RaiUno si ferma al 13,25%. Amici Celebrities spopola tra i giovanissimi (target 15-19 anni) dove raggiunge uno share del 22,54%. Sui social si aggiudica la prima posizione ed è il programma più discusso della giornata”.

Va precisato però che il target commerciale generale segna 17,27% per “Ulisse” e 19,17% per “Amici Celebrities” (meno di due punti separano un programma di cultura da uno di intrattenimento), mentre nel target adulti RaiUno prende il largo con il 24,09% e Canale 5 si ferma al 19,47%.