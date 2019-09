"Milan Games Week" sul palco TIM è già un successo

La prima giornata della "Milan Games Week" è partita con l'avvio delle qualifiche del torneo TIMGAMES MotoGPTM19, l’avvincente gioco di racing con i primi tre finalisti che si sono aggiudicati i premi previsti, tra cui uno smartphone, un decoder TIM Box, un TIM Gamepad per vivere la migliore esperienza di gioco con TIMGAMES su TV e su device 5G, oltre a gadget Ducati Corse. Gli appassionati hanno partecipato con entusiasmo alle competizioni e hanno potuto provare il servizio TIMGAMES nelle postazioni dedicate.

TIM è protagonista dell'evento italiano del gaming che è iniziato oggi e si concluderà domenica prossima 29 settembre. La nona edizione della popolare manifestazione è "powered by TIM" e anche quest'anno si anima con numerose iniziative in grado di coinvolgere visitatori, appassionati del gaming e della musica all'insegna del divertimento e della tecnologia 5G.

Accoglienza calorosa sul palco TIM per i gamer protagonista della prima giornata "Dread" e "Delux" che hanno giocato ed incontrato i numerosi fan scambiando con loro selfie e autografi. Gli appuntamenti musicali previsti sono stati inaugurati alle 16:30 dall'arrivo della musica travolgente del rapper Shade, che si è esibito dal vivo con alcuni dei suoi brani più famosi e ha incontrato i numerosi fan con il meet&greet. Molti i visitatori che si sono fronteggiati in anteprima esclusiva con "VR Ping Pong Pro" il nuovo gioco multiplayer dedicato al ping pong.

Il programma, ricco di appuntamenti, vede sul palco TIM i gamer più amati che parteciperanno a sessioni di gioco diverse e incontreranno i fan con i meet&greet. Domani tocca a Zano e Chakra che alle 16 si esibiranno in una performance live e incontreranno i fan. Il gran finale invece è in programma domenica 29 novembre alle 12 con il rapper Random che presenterà live il nuovo singolo "Rossetto" e regalerà ai fan un meet&greet, oltre a raccontarsi in un'intervista esclusiva da riascoltare successivamente su TIMMUSIC, la piattaforma di TIM dedicata alla musica in streaming.