Altro che talk show. Stravince la fiction

“Imma Tataranni” straccia la concorrenza della domenica sera. La fiction di RaiUno, con protagonista Vanessa Scalera, vola e sfonda il muro dei 5.000.000 di telespettatori: 5.118.000 per il 23,26% di share. Dati sorprendenti e trionfali in alcune regioni: 30% di share nel Lazio, 39 in Molise e 36 in Basilicata (fonte @bubinoblog). Nettamente staccata “Live Non è la d’Urso” che si rialza dopo il brutto esordio (11,5% e 1.500.000 di spettatori) e conquista 2.394.000 telespettatori per il 14,89% di share. Un buon risultato per il talk di Canale 5 anche se le presenze dell’ex ministro Matteo Salvini, Loredana Bertè, Marco Carta e la madre del finto Sebastian Caltagirone non sono bastate a raggiungere i dati Auditel della scorsa primavera. Bene, ma niente boom per Massimo Giletti. “Non è l’Arena”, con Matteo Renzi, il caso Bibbiano e Pamela Prati, resta nella media del talk di La7 ottenendo 1.137.000 telespettatori per il 6,19% di share. E da domenica prossima bisognerà fare i conti con il ritorno di Fabio Fazio e “Che Tempo che Fa” su RaiDue.