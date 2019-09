Si è tenuto oggi presso il Palazzetto dello Sport di Leonessa, l’evento-spettacolo che ha coinvolto diversi artisti tra cui Manuela Villa e i Jalisse per la partenza del progetto di ”Cardioprotezione – famiglie sicure”, nato attraverso una sinergia con le Associazioni territoriali e la onlus “Un Cuore per tutti, Tutti per un Cuore” diretta dal Professor Ivo Pulcini e fondata insieme a Fabrizio Frizzi.

L’obiettivo del progetto è rendere più sicura la città di Leonessa, che si trova a un’ora dal primo ospedale di Rieti. “Questo progetto - ha dichiarato il prof. Pulcini - è il primo in assoluto in questo territorio e nel Lazio per importanza e per numero di defibrillatori posizionati in punti strategici, in modo da contrastare gravi malori della cittadinanza, in comunità montane lontane dai pronto soccorso.