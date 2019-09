Colpo di Diaco, in studio la "misteriosa" star spagnola

A io e te di notte si respira un’atmosfera unica. Dopo la prima puntata, che ha registrato ascolti altissimi (intorno al 12% in seconda serata) ci sarebbe già le prime foto del nuovo appuntamento di sabato. E’ Tvblog a pubblicarle. Ma scoppia un giallo. In studio ci sarà per davvero Ursula Corbero (Tokyo di La casa di carta).

Diaco, il conduttore della trasmissione di Rai1 del sabato in seconda serata, insieme a Sandra Milo e Valeria Graci, non si sbottona. L’anticipazione di Tvblog, però, fa parlare e incuriosisce: sembra che l’attrice sia ospite in studio nella puntata di sabato. Basta attendere ancora un po’ per saperlo.

Durante il secondo appuntamento, poi, s’incontreranno anche Enrico Lucherini, Melissa P, Santino Fiorillo, Vittorio Sgarbi. Ma ci sarà anche un omaggio a Renato Zero. Tutto all’insegna della musica e dei sentimenti: colonna portante di un nuovo ritmo di racconto televisivo inaugurato da Pierluigi Diaco durante i mesi passati.