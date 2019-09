Il web impazzisce per la cubista di "X Factor"

È diventato virale in Rete il video di Valentina Mazza, la cubista che si è presentata alla prima puntata di “X Factor” con il brano “Faccio la cubista non la spogliarellista”. Abiti succinti, chioma bionda, balletto sexy e una discreta faccia tosta. I quattro giudici Mara Maionchi, Malika Ayane, Samuel e Sfera Ebbasta l’hanno bocciata e Valentina si è offesa: “Mah, non capisco, comunque ai miei amici è piaciuta molto”.

Speriamo di sentirla stasera in disco ‍♀️ #XF13 https://t.co/FbZbHaCKxT — X FACTOR (@XFactor_Italia) September 14, 2019

Pure al popolo social che l’ha promossa. Il suo brano è un’operazione perfettamente riuscita e sarà il tormentone dell’autunno 2019.