La scissione del pop, Tommaso Paradiso lascia Thegiornalisti

Una storia su Instagram, lettere bianche su sfondo nero. Così Tommaso Paradiso chiude la lunga e fortunata avventura con Thegiornalisti e lancia la sua carriera solista.

"Tra qualche giorno uscirà una nuova canzone. Non uscirà come Thegiornalisti ma uscirà come Tommaso Paradiso. D'ora in poi tutto ciò che scriverò e canterò non sarà più Thegiornalisti ma sarà Tommaso Paradiso. È giusto che sia così", scrive il frontman e autore della band che indica il concerto del 7 settembre scorso al Circo Massimo come apice di una carriera che li ha portati in pochi anni dai piccoli club ai vertici delle classifiche. Niente dura per sempre, continua Paradiso: "Inutile che vi stia a raccontare le dinamiche per le quali si è arrivati a questa conclusione".