Applausi ed emozioni per "Baby Gang" di Calvagna a Rebibbia

“Questo è il mio Oscar, questa esperienza vale più di tanti festival”. Stefano Calvagna è ancora emozionato dopo la proiezione del suo "Baby Gang" all’interno del carcere di Rebibbia. “I ragazzi che sono venuti a vedere il film, seguivano attenti. L’applauso scattato mentre ancora le scene si susseguivano nello schermo, mi ha fatto emozionare, come le loro parole a fine proiezione”.

Calvagna in Baby Gang racconta una realtà cruda e sporca, fatta di ragazzini che ubbidiscono esclusivamente ai loro codici. Sono attratti dal facile guadagno e soprattutto non conoscono gerarchie né paura. Gli attori non professionisti hanno recitato senza copione, avvalendosi solo delle direttive che il regista forniva loro di volta in volta.

Il prossimo appuntamento è fissato per mercoledì 18 settembre al cinema delle Provincie di viale delle Provincie a Roma. La proiezione vedrà la presenza in sala del regista e del cast. Inizio ore 21.