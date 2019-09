Fiocco rosa in casa Arcuri: "Si chiamerà Nicole"

Sarà una femminuccia. La cameretta è pronta e il nome è stato scelto: Nicole. Sergio Arcuri (il fratello di Manuela) e la sua fidanzata Valentina sono al settimo cielo. Ma lei è anche al nono mese di gravidanza e a Storie Italiane di Eleonora Daniele ha svelato il sesso del figlio in arrivo. Proprio in quegli studi, qualche mese fa, Sergio aveva annunciato di aver regalato l’anello alla sua Valentina. Ora nuovi dettagli. “Assisterò al parto. Sarà in sala operatoria e se riesco taglierò il cordone, anche se lei è convinta che non ce la farò”, ha raccontato Sergio (ingegnere, attore e imprenditore).”Spero di reggere, molti amici mi dicono che non è così semplice. Ma in quel momento le dovrò dare conforto. Stiamo insieme da neanche tre anni. Non sono spaventato”. In casa Arcuri si attende il 20 ottobre, data presunta del parto.”Mia sorella Manuela è contentissima, anche mia mamma. Il più felice è il mio nipotino Mattia (il figlio di Manuela Arcuri, ndr), che aspetta la cuginetta. Dovevamo già sposarci quest'anno, nel 2018 ho fatto a Valentina la proposta di matrimonio a Las Vegas”, ha concluso Sergio.