Scintille tra Pardo e Wanda Nara. Cosa succede a Tiki Taka

Potrebbe essere la prima scossa di terremoto della stagione televisiva appena iniziata. A Tiki Taka, il programma di Italia 1 dedicato al calcio, scoppiano scintille tra il conduttore Pierluigi Pardo e Wanda Nara (moglie di Mauro Icardi). Sembra, almeno dalle indiscrezioni che trapelano in queste ore dai corridoi di Cologno Monzese, che la moglie dell'ex capitano dell'Inter abbia intenzione di essere co-conduttrice del programma e non solo opinionista. Una spifferata che, al momento, fa tremare i piani alti del Biscione. Cosa accadrà adesso? Mistero.

"In questi dieci mesi Icardi e Wanda Nara hanno perso. Nelle ultime ventiquattr’ore Wanda ha salvato il salvabile, ma non è una vittoria andare a fare la quarta punta al Psg. Ho cercato di trovare una soluzione positiva. Ho detto a Wanda che Napoli e Roma erano ambienti ideali per due persone che avevano passato dal punto di vista dell’immagine mesi catastrofici. Era una grande occasione, Icardi poteva sentirsi un re, invece è arrivato all’ultimo giorno di mercato come scommessa dopo aver fatto causa alla società per la quale diceva di tifare. Se questo è un trionfo, io sono magro”, racconta Pardo. Puntuale, ironico, come sempre.

Maurito, come tutti i tifosi amano chiamarlo, ha lasciato definitivamente l'Inter. Ha lasciato Milano per approdare al Paris Saint Germain mettendo fine alla telenovela nerazzurra con una causa contro la società. “Faccio un discorso molto serio e onesto. La sua presenza in caso di prolungarsi della causa con l’Inter per me non era proprio conciliabile con la mia deontologia personale, per la situazione che si era venuta a creare. Questo può essere messo agli atti”, ha spiegato il padrone di casa di Tiki Taka su Italia 1 nell’intervista rilasciata a Radio 24.