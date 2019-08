Addio Alfiero Alfieri attore simbolo di Roma

Ci aveva sempre raccontato che per lui valorizzare la grande tradizione teatrale romana era una vera e propria missione e come tale l’ha vissuta fino all’ultimo. Si è spento ieri al Policlinico Gemelli di Roma a 77 anni Alfiero Alfieri.

Attivo fino alla fine, artista per oltre cinquant’anni tra i più prolifici e apprezzati nell’ambito del teatro dialettale romano, Alfieri sin da bambino (era sia stato allievo del grande Aldo Fabrizi) aveva dimostrato il suo amore per la recitazione dialettale e il teatro, passione che aveva continuato a coltivare anche nel suo periodo negli Stati Uniti dove riuscì a fare teatro romano anche con i suoi commilitoni italiani.

Tante le commedie messe in scena negli anni da lui e dalla sua consolidata compagnia, da “Il malato immaginario “ alla sua versione del “Marchese del Grillo” di cui andava particolarmente fiero. In ambito cinematografico Alfieri aveva partecipato anche a due film di Carlo Verdone facendo della sua romanità verace la sua caratteristica distintiva, ma era soprattutto sul palcoscenico teatrale che sapeva conquistare il suo pubblico in spettacoli come “Ammazza che famija” o “Li patrizi so’ tutti antenati mia”, in cui sapeva raccontare come pochi usi e costumi del popolo romano di una volta.

“Stiamo ricevendo in queste ore tantissimi messaggi di vicinanza e questo dimostra il grandissimo affetto che ha sempre avuto il pubblico nei suoi confronti” ci ha detto la moglie Lina. Sabato 31 dalle 10 alle 13, comunica la famiglia, al Campidoglio sarà allestita la camera ardente mentre i funerali si terranno alle 15 presso la chiesa degli Artisti in Piazza del Popolo.