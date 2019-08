"Tiki Taka" super sexy: nel cast c'è anche Giorgia Venturini

Tiki Taka si fa super sexy. Il programma di Pierluigi Pardo arruola nel suo salotto Giorgia Venturini, ex naufraga dell'Isola dei Famosi, nota per essere entrata in rotta di collisione con Soleil Sorge che in Honduras fece finta di non conoscerla. La 36enne amica di Nicole Minetti affiancherà Wanda Nara confermatissima nel ruolo di opinionista nonostante l'estate bollente da procuratrice del marito Mauro Icardi. La Venturini è già voce di Radio Montecarlo e grande appassionata di calcio e tennis. Ora il grande salto.