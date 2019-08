Romina Power straziante con la foto inedita di Ylenia

Struggente ricordo di Ylenia da parte di mamma Romina Power. L’ex moglie di Al Bano, in occasione del compleanno della figlia scomparsa in circostanze ancora misteriose, ha postato su Instagram una vecchia fotografia di Ylenia, in compagnia di una cara amica di famiglia, con una dedica amara: “La mia Ylenia con Muffy. Tanto tempo fa quando le estati erano lunghe e piene di gioia”. Ylenia Carrisi è svanita nel nulla tra il 31 dicembre 1993 e il primo gennaio 1994 a New Orleans, in Louisiana. Secondo la polizia del luogo sarebbe stata uccisa da uno spacciatore, ma il corpo non è stato mai ritrovato.