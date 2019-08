Tormentoni, la tv non conta più. Oggi li sceglie il web

Alessandra Amoroso, Loredana Bertè, Boomdabash, J-Ax e Giusy Ferreri. E ancora Camila Cabello, Baby K e Irama. Sono solo alcune delle hit del 2019. Ma chi decide quali diventeranno le canzoni dell’estate?

Fino a qualche anno fa, la scaletta delle canzoni più amate veniva stilata sul palco del Festivalbar, trasmissione televisiva che segnava le nostre estati delle sette note. La festa organizzata dal patron Vittorio Salvetti era un appuntamento irrinunciabile per tutti. Ci faceva ascoltare e premiava le canzoni che sarebbero diventate la colonna sonora della stagione. Era l’epoca del piccolo schermo alla riscossa e delle reti private che avevano scalzato la Rai dal monopolio tv. Era un’Italia che cambiava in fretta e puntava sul pop per cavalcare e stare al passo coi tempi. Così cantanti e gruppi rock si potevano guardare in faccia mentre proponevano le canzoni. Conquistavano il pubblico a casa anche grazie alla presenza scenica che bucava o meno lo schermo.

E adesso? Cosa succede adesso? Negli ultimi 20 anni la scena musicale è radicalmente cambiata in tutto il mondo. Nella migliore delle ipotesi, le etichette discografiche tradizionali si sono fortemente ridimensionate. A volte sono completamente scomparse. I sopravvissuti hanno dovuto fare i conti con vendite di dischi e cd praticamente ridotte al lumicino, scalzate dalla cosiddetta musica liquida, dallo streaming e dall’ascolto delle canzoni su computer e smartphone. Come negli anni ’60 sono tornati di moda i singoli. Ma negli anni 2000 il re di tutto è il web. Gli artisti scelgono di pubblicare sulle piattaforme digitali non solo gli album ma singole canzoni che poi hanno vita autonoma. Si fanno spazio nell’universo del web e, se sono fortunati, diventano virali nel tam tam dei social network. La musica è sempre più interattiva e ogni utente crea la propria personale playlist che lo segue ovunque. Notte e giorno. Ed è proprio qui che nascono i tormentoni. Nel passaparola virtuale degli adolescenti. Nello specchio digitale che fa di YouTube e social network le nuove agenzie di socializzazione degli adolescenti. Like e condivisioni sui propri profili decretano il successo delle canzoni e la nascita dei tormentoni. E consentono agli artisti emergenti di farsi conoscere al livello globale. Basta l’idea giusta e un personal computer per diventare divi.

Chi sguazza nel nuovo scenario musicale sono le radio che stanno vivendo la loro ennesima giovinezza. Accompagnano gli ascoltatori in macchina e in ufficio, potenzialmente in ogni momento della giornata. L’universo radiofonico italiano è una ragnatela complessa e nella sua mappa ci sono colossi che si confrontano l’un contro l’altro armati. C’è Mediaset con R101, Radio 105, Virgin Radio, Radio Subasio e Radio Montecarlo. Poi c’è il Gruppo L’Espresso con Radio Deejay e M2O e il gruppo Rai. Alle corazzate rispondono Radio Dimensione Suono e Rtl 102.5. Spesso i network radiofonici si trasformano perfino in produttori o sponsor delle etichette discografiche. Tra playlist e bombardamento di senza soluzione di continuità, oggi sono anche le radio che creano l’agenda degli ascolti. Come fa, ad esempio, Rtl che attraverso la sua «power hit» sceglie il singolo più votato dagli ascoltatori. Siete pronti per il prossimo tormentone?