Fedez lancia il nuovo Rovazzi. E c'è pure la "banda della vagiaina"

Sono in vacanza insieme a Ibiza. E Fedez non perde occasione per farsi fotografarsi e postare selfie in compagnia di Luis Sal. Lui è il nuovo fenomeno di YouTube con più di 1 milione di follower e i Ferragnez non se lo sono lasciato scappare. Il video della sua nuova "Vagiaina" è stato girato proprio nell'isola delle Baleari. Fedez insomma sta seguendo il ragazzo molto da vicino e la stessa Ferragni commenta la foto dicendo "Siete i miei preferiti". Dopo il lancio di Fabio Rovazzi, che sia l'inizio di una nuova collaborazione?