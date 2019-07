Cairo tenta la Clerici: il piano per portare Antonellina a La7

Urbano Cairo pronto ad un altro colpo. Dopo essersi assicurato Giletti nella sua Rete, adesso punta a Antonella Clerici. La conduttrice storica de La prova del cuoco, rimasta senza programma da viale Mazzini, sarebbe stata corteggiata da La7 da circa un mese. Cairo, infatti, sembra che la voglia a tutti i costi. E da nostre indiscrezioni sappiamo che la trattativa è portata avanti da Salerno, braccio destro del patron di La7.

La Clerici, però, sarebbe molto combattuta. Non è una scelta facile dire addio alla Rai, dopo anni di varietà, per andare in una Rete che punta molto sull’informazione con i più grandi nomi del giornalismo: Mentana, Giletti, Floris, Formigli, Gruber (solo per citarne alcuni).

Cario potrebbe sfoderare un altro asso dalla manica collocando Antonella Clerici in una fascia strategica. Un format d’intrattenimento nuovo. Forse. Ma cosa deciderà la Clerici? In quella Rete c’è anche una sua vecchia conoscenza: Giletti. Negli anni Novanta i due ebbero una storia, che venne annunciata in una puntata Domenica In. Sembra che siano rimasti in ottimi rapporti nonostante il passare del tempo. Chissà se Antonella chiamerà Giletti per un consiglio. E, se dovesse accettare la proposta di Cairo, ve li immaginereste insieme in un nuovo format? Farebbe di sicuro il botto di share. Lasciando poche briciole di share alla Rai e Mediaset. Del resto Cairo, in pochi anni, ha organizzato una vera “corazzata” con i volti più famosi della tv. Molti di loro ex Rai.