Pamela Prati, l'affaire Caltagirone diventa un film

Il caso del matrimonio tra Pamela Prati e l'inesistente Mark Caltagirone diventa un film. Fin qui nulla di nuovo. Perché nelle ultime ore si stanno rincorrendo voci e indiscrezioni su questo nuovo tassello della soap che ha spopolato in tv. Ma c'è un dettaglio clamoroso. Gianni Ippoliti, il regista del corto sul Prati-gate, svela: "Mark Caltagirone esiste. Sono pronto a raccontarvi tutto nel mio corto. Tenetevi pronti". Infatti, il suo nuovo lavoro sarà presentato al festival di Maratea. Ma Ippoliti, geniale personaggio tv, dice che nel suo nuovo cortometraggio ci sarà un elemento tutto nuovo nella vicenda. Si tratta di un elemento che farà molto rumore e che non passerà inosservato. Il caso, che dalle pagine dei giornali si è trasferito in tv e poi nelle aule di tribunale (visto che sono fioccate fino ad ora quasi quaranta denunce) si appresta a tornare protagonista. "Non se ne parla da quando sono finiti i programmi televisivi. Così ho pensato di lavorarci un po' e di creare un corto. Ma ci sono molte cose che vi stupiranno": parola di Gianni Ippoliti.

Il cast sarà composto da Massimo Di Carlo, che interpreta Mark Caltagirone. Ovviamente non manca Pamela Prati, nel suo ruolo ci sarà Fabiana Latini che il pubblico ha avuto modo di conoscere per varie apparizioni televisive. Nessuno spazio, invece, per Eliana Michelazzo e Pamela Perricciolo. Le due ex agenti della Prati, coinvolte nella faccenda del falso matrimonio con Caltagirone, non ci saranno nel corto. Il motivo è semplice: "Nella mia idea di fondo non ci saranno. Non posso dirvi altro, lo capirete quando vi gusterete questo cortometraggio", assicura Ippoliti. Che, però, potrebbe sfoderare il vero asso nella manica: dopo il corto la realizzazione di un film. "Se trovassi un produttore, magari dopo Maratea - racconta il regista - potrebbe accadere. Ormai siamo di fronte ad un fanto-thriller".

Adesso, però, gli intrighi continuano. E il giallo non va in vacanza. Tutti gli attori coinvolti nella vicenda potrebbero ritrovarsi in tribunale perché il caso è andato avanti a colpi di carte bollate, denunce e avvocati. La magistratura, da quanto s'appresa, sta indagando. Potrebbero esserci nuovi e clamorosi sviluppi.