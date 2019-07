Sfrenati. Corna, vendetta e tradimenti sull'Isola di Temptation

Scoppiettante quarta puntata di Temptation Island: Jessica Battistello e Andrea Filomena si lasciano e lei esce con il tentatore Alessandro, Ilaria Teolis incontra la famiglia del single Javier, Katia Fanelli si vendica del tentatore che non la vuole nemmeno dipinta su uno scoglio dell’Is Morus Relais, Sabrina Martinengo vuole il single Giulio costi quel che costi e David esce dal programma mano nella mano con Cristina: "Ti amo" le dice, ma lei non risponde.

Temptation Island: il triangolo Jessica, Andrea e Alessandro

Con l’amara certezza che la produzione non manda in onda le parti più scabrose (capo progetto Raffaella Mannoia dixit), possiamo dire che la quarta puntata di Temptation Island è l’emblema del chiodo scaccia chiodo. Filippo Bisciglia, il Valentino Rossi dei sentimenti all’Is Morus Relais, apre la serata delle corna interrompendo l’idillio di Jessica e Alessandro per la seconda richiesta di falò del fidanzato Andrea. Il tutto sulle note di “Without you” di Harry Nilsson. La principessina si presenta al confronto con un sorrisino impudente. “Non mi aspettavo di vedere questo schifo” attacca Andrea e Jessica abbassa lo sguardo e ride sotto i baffi . “Fuori da qua quando io stavo male tu non pensavi mai a me – replica Jessica - Adesso è facilissimo arrivare qui e accusarmi, farmi passare per la cattiva, non mi pento di quello che ho fatto” e il fidanzato: “Sotterrati! Dovresti vergognarti”. Ma quella non si vergogna per niente, anzi lo accusa di fare una vita lineare, di rinfacciargli che abitava a casa sua e di non fare autocritica: “Ero sicura che stavi male, ma ho pensato a me per la prima volta in tre anni. Sono stata felice, pazienza. Sono dispiaciuta per te, ma felice per me”. Lei piange e fotte, lui fa il gesto delle corna: “Non mi hai rispettato, mi hai sminuito. Faccio vittimismo? Sto ca**o!”. con tutto questo rancore non si capisce come pochi mesi fa fossero a un passo dal matrimonio. Qui più che fiori d’arancio, sono fiori di cactus. Jessica piagnucola, ridacchia nervosa e con un filo di narcisismo chiede di vedere i filmati. Si ammira e si rimira nello schermo del tablet: “Rido perché queste immagini mi fanno stare bene anche adesso. Grazie ad Alessandro, mi sono cibata d’affetto, ho respirato amore, ho sofferto di solitudine e non hai mai fatto nulla per evitarlo”. Il tentatore è stato meglio del panax Ginseng. Andrea sa che la storia è arrivata al capolinea: “Mi hai stufato. Non voglio guardarti perché mi viene da vomitare” e alla domanda di Filippo: “Credi alle sue parole?” risponde secco: “No per niente”. Il mancato marito ribadisce che sarebbe voluto uscire con lei perché è la donna della sua vita, ma non è pentita e se ne va. Senza ripensamenti in stile Nunzia. Jessica resta sul tronchetto: “E’ giusto così, non puoi essere depressa a 25 anni”. La sofferenza dura il tempo di incontrare il single Alessandro, farsi baciare sulla guancia e non sulla bocca perché sarebbe imbarazzante (alla faccia del kamasutra dei giorni precedenti) e uscire dal villaggio abbracciati.

Ilaria e Massimo: presentazioni in famiglia a Temptation Island

Massimo Colantoni crede di essere a “Love is in the air” con la single Elena e non a Temptation Island con la fidanzata Ilaria Teolis che lo guarda nel pinnettu. Porcheggia tra respiri affannosi, appolipamenti ed elusioni di microfoni che sintetizziamo con le parole di Ilaria: “Diceva compramo casa, famo quello, famo questo e te la sc**i pure con gli occhi?”. Al falò si consuma pure il giallo del bacio: Ilaria manda indietro il filmato tre volte per capire se il fidanzato e Elena hanno limonato, ma non è chiaro e chiede: “Filippo si sono baciati?”, “Non lo abbiamo capito”, “E te credo co quer naso!!”. Il Casanova della Tiburtina e la tentatrice parlano in codice, ma IIaria è l’Alan Turing di Temptation: “Ho capito tutto. Gli ha detto ‘ti andrebbe di viverci fuori?’ Allora mi chiamasse e me lo dicesse. Ma lei non gli ha dato la certezza che ci sarà” e passa al contrattacco: “Io sto qui fino all’ultimo giorno, voglio conoscere meglio Javier e vedere se può esserci qualcosa fuori”. Interrompe la visione dei filmati, ma Katia, spirito guida degli amanti del trash, la convince a guardare un altro pezzo del brutto film scritto, diretto e recitato da Massimo, er bello del Colosseo. A falò finito la ragazza romana trova comprensione nel tentatore Javier che le conferma di essere interessato a frequentarla fuori dal programma e zac! parte “Vivimi” di Laura Pausini. D’altra parte in molte vorrebbero “essere vissute” dal conturbante Javier. Poi tocca a Massimo vedere il comportamento di Ilaria e dalle sue affermazioni viene il dubbio che creda di non essere ripreso mentre ansima sulle tette della single Elena: “A me Ilaria manca tanto, quando mi sveglio penso sempre a lei”. Con faccia di bronzo e un lievissimo sdoppiamento di personalità dice: “Io non mi sono mai permesso di dire a Elena che sto bene con lei, non le dico che mi manca. Non mi sono mai permesso di fare certe cose”. Eh no, ne ha fatte altre. Peggiori. Ma la parte migliore dei filmati per Massimo è quando Javier presenta Ilaria a suo padre (le dice “fatti rispettare” ovvero metti le corna a chi te l’ha messe) e suo fratello: il profumo di fiori d’arancio buca lo schermo e il fidanzato in carica si trasforma nel Riccardo di un anno fa buttando all’aria sedie e tavoli mariani. Dalla rabbia si spoglia, mostra il petto di pollo e gli slip stretti e l’atteggiamento gradasso lascia il passo a qualche lacrima di rimpianto.

Katia e Vittorio

Povera Katia Fanelli! Rincorre come un raggio fotonico di Goldrake il tentatore Giovanni che scappa al pari di una volpe durante una battuta di caccia, si fa venire l’ESAURISMO, acronimo di esaurimento nervoso, per essere stata friendzonata di brutto, si vendica sbattendolo fuori dal villaggio, piange per il rifiuto, ma si ringalluzzisce con Nicolas. Il fidanzato Vittorio Collina vede tutto in un RVM e non capisce se le lacrime siano per lui o per il single. Troverà la risposta in un filmato in cui Katia fa uno show alla Valeria Marini degli svip: “Tentatori siete gnocchi mosci. Vamos a la playa a mi me gustano i miei manzi”. Livello di esuberanza? Katia original come rivela Filippo Bisciglia: “Vittorio, qui era proprio lei, aveva bevuto due succhi di frutta, come sai, è astemia”. Ended. Al falò, la mini bionda si presenta ricoperta di paillettes argento che gridano rumore e parte a tavoletta: “Vittorio si lamenta che gli do del cog***ne, ma così si è dimostrato. Penso che mi abbia tradito anche fuori”, poi lo osserva mentre amoreggia a tutto spiano con la tentatrice Vanessa e pronuncia uno strafalcione da far saltare sulla sedia tutta l’Accademia della Crusca: “Se non fosse che fossi come sono…” per dire che la bacerebbe subito, ma si trattiene per rispetto della fidanzata. Così anche Katia strappa il libro di grammatica: “Ho un cuore molto profondo, non vedo un Vittorio innamorato”. Lei invece lo è più di quanto creda.

“Temptation Giulio” per Sabrina e Nicola

Sabrina Martinengo ha 42 anni all’anagrafe e 16 a livello ormonale. Le piace il manzo giovane e si dichiara spudoratamente a Giulio: “Ti cerco, ti voglio” suscitando una reazione delicata nel fidanzato Nicola Tedde: “Ma che mer*a, ma con chi sono stato per due anni? Che ca**o ci ho visto in una donna così?”. Acuto come un angolo ottuso. Nicola le rende pan per focaccia accarezzando la single Maddalena e Sabrina va su tutte le furie: “Mi ha dato fastidio vederlo nelle mani di quella, ma per me è peggio perché Giulio mi piace veramente. Fosse stato per me, me lo sarei baciato dopo 3 ore” e ammette di avere nel cuore Nicola e nella testa Giulio. Oddio, sembrava più in zona farfallina, ma tant’è. La donna vede ben due RVM di Nicola azzeccato a Maddalena a mordicchiarle l’orecchio o come direbbe lei “coccoloso, coccolone, amante delle coccole” e riconosce: “Quando è con una ragazza giovane lo vedo bene, vicino a me no”. A Nicola invece tocca ascoltare rumori di sbaciucchiamenti nella casa dei tentatori dove non ci sono telecamere e vedere immagini in cui Sabrina bacia il capezzolo di Giulio (disperato perché gli è toccato la milf da battaglia) e in pratica gliela tira in faccia. No words.

Temptation Island: David e Cristina escono in coppia

David Scarantino e Cristina Incorvaia sono stati assenti per tutta la puntata e a mezzanotte Filippo Bisciglia svela il mistero mostrando una clip in cui Sabrina dà della primadonna, narcisista, perfettino a David e Cristina sottolinea che è tutto sesso e niente amore. La 38enne però ha gli stessi neuroni suinelli di Sabrina e si attacca al petto del tentatore Sammy come una calamita sul frigorifero. David guarda e ripete: “Ma chi cavolo mi sono messo in casa?!” e chiede il confronto immediato perché la reputa “una donna di 38 anni completamente allo sbando”. La bella Incoravaia si presenta in tuta e maglione sformato sulle note di “I need a hero”. David inizia: “Ho provato a rapportarmi alle altre donne ma mi dà fastidio perfino se mi sfiorano. Tu hai fatto cose incredibili” e Cristina occhi di gatto: “Per te ho sacrificato tutto, sono stata 24 ore su 24 a casa tua, mi denigravi e mi devastavi. Qui dentro ho pensato in primis a me stessa. Prenditi la responsabilità delle tue azioni. Perché fai di tutto per farmi scappare?”, David ha un lampo di genio, comprende che se continua a fare il padre-padrone la perde e cambia tono: “Ti volevo così tanto che ho accettato che venissi con un cane”, ma quei giorni a Genova devono essere stati un incubo perché la donna ribatte: “Mi rinfacciavi tutto. I modi gentili e carini portano a star bene e te mi facevi stare male. Io non voglio un altro, voglio altro, qualcuno che mi dia certezze. Tu David non potrai cambiare mai”. Quindi vuole UN ALTRO fidanzato, ma David si fa zerbino (per amore sincero o ego ferito davanti a milioni di telespettatori?) e le promette la luna nel pozzo: “Mi prendo tutte le colpe, ti sto promettendo che cambio. Ti amo e vorrei creare la famiglia che ci siamo detti. Usciamo insieme, il resto si supera. Non ci esco da qui senza di te”. Cristina è riluttante e lo avverte: non è disposta ad accettare altre discussioni inutili e pretende che smussi gli angoli. Arriva la seconda chance, lui le dice “Ti amo”, ma lei non ricambia. Una mancata risposta che vale più di mille parole.