Irama in tour svela ai fan: "Voglio cantare all'Eurovision"

Irama cavalca il successo. Il suo "Arrogante", già disco oro, arriva a 20 milioni di visualizzazioni su YouTube. Tutto merito di un vero tam tam grazie ad un ritmo che già si candida ad essere il tormentone dell'estate. Ma grazie a Bobo Vieri e Costanza Carracciolo, che da Miami hanno ballato il suo singolo, viene lanciata la #challenge. Irama spopola. Alle sue spalle ci sono: Sanremo giovani 2014, Amici e poi di nuovo Sanremo.

A Radio Zeta (l'italiana del gruppo RTL102.5) decide di raccontarsi ai fan. Senza mezzi termini svela il suo sogno nel cassetto. "Vorrei cantare all'Eurovision. Magari un giorno,non so quando", dice il cantante. E se dietro questa dichiarazione ci fosse una sua intenzione a tornare sul palco dell'Ariston? Chissà. Del resto, si sa, il vincitore del Festival è chiamato sul palco dell'Eurovision come è accaduto a Marco Mengoni, Mahmood e tanti altri.

Intanto, Irama non nasconde la voglia di scrivere nuove canzoni. "Ho bisogno di fare musica, di scrivere canzoni. È la mia vita. È tutto quello che ho. Devo raccontare alcune cose", parola di Irama che non è stato risparmiato ultimamente dalle riviste di gossip per una storia lampo con Giulia De Lellis (ex di Andrea Damante), che adesso sembra stia vivendo un flirt con Andrea Iannone (ex di Belen Rodriguez).

In queste settimane Irama è impegnato con il suo tour in giro per l'Italia. Tanto successo ed un vero bagno di popolarità. Energia e adrenalina pura vanno a braccetto con lui, che a Radio Zeta racconta l'emozione dopo il sold out ad Assago e all'Arena di Verona. "Un momento unico. Assurdo. Pieno da esplodere. Che onore! Sembra dinamite, capisci che esiste energia e un legame tra le persone che lega tutti grazie alla musica", conclude il cantante. Che è super scaramantico, ma svela: "Prima di salire sul palco nessun rito perché sono talmente scaramantico che se avessi riti e dimenticassi di farli sarebbe un disastro".