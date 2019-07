Temptation, c'è grossa crisi: la fotonica Katia crolla

A "Temptation Island" non tutto è come sembra: la fotonica Katia piange per il suo fidanzato. Nella quarta puntata, in onda lunedì 15 luglio su Canale 5 (ore 21.30), il conduttore Filippo Bisciglia mostrerà a Vittorio Collina la reazione della compagna Katia Fanelli davanti alle coccole che si è scambiato con la single Vanessa.

Finora la piccola bionda ha giocato a fare la "femme fatale" e ha sostenuto di essere infastidita, ma nulla più dal comportamento della sua dolce metà continuandolo a definire “un co***ne addormentato”, ma le attenzioni e i sorrisi che Vittorio si scambia con la tentatrice sono diventati così intensi da farla piangere. Che gli equilibri della coppia stiano cambiando? Si preannuncia una puntata stellare.