Signorini tenta la Lecciso al GfVip

Alfonso Signorini ha preso il timone del Grande Fratello Vip e tenta il colpaccio Loredana Lecciso. Come è noto, sarà l'ex opinionista a condurre la quarta edizione in autunno inoltrato. Sono molti i nomi dei vip accostati alla prima volta del direttore di “Chi”: Giucas Casella, Eva Robin's, l’ex tronista Lorenzo Ricciardi e perfino Cicciolina, ma sul settimanale dello stesso Signorini si legge un nome sorprendente, quello di Loredana Lecciso, ex compagna di Al Bano. In un’intervista la showgirl ha dichiarato: “Grande Fratello Vip? Me lo hanno sempre proposto ed ho sempre rifiutato perché non era nelle mie corde, è la prima volta quest’anno che mi lascerei sfiorare dall’idea. L’unica cosa che mi tenta è il fatto che lo conduca Alfonso Signorini, perché ha un animo sensibile e riuscirebbe a tirar fuori il meglio di me e mi permetterebbe di abbattere certe sovrastrutture e rendermi normale però non se se avrei il coraggio di farlo. Si immagina la mattina senza trucco? Ho sempre avuto paura di mostrarmi nella mia quotidianità, dovrei girare nella casa con un passamontagna”.