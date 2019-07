Temptation, scoppia il caos. Tentatori e tentatrici mettono in crisi le coppie

La terza puntata di Temptation Island è quella della nemesi. Requiem della dignità per Nunzia Sansone che si fa lasciare da Arcangelo Bianco dopo averlo lasciato una settimana fa, Massimo Colantoni fa il boro con una single, ma promette “uno tsunami di pianto” per la fidanzata Ilaria Teolis e Katia Fanelli passa dalla luminosità radioattiva del suo comportamento fotonico a una grigia crisi di pianto per il suo “sveglissimo” Vittorio Collina.

La sesta edizione di Temptation Island, come sempre ben confezionata e infiocchettata nel racconto, sta mettendo in luce l’abilità dei fidanzati di fare gli offesi con le compagne sebbene ne abbiano combinate più di baby birba: fanno gli occhietti dolci alle single, le abbracciano, tirano baci a scocchio ovunque (tranne sulla bocca perché, secondo loro, quello sarebbe il vero tradimento e non si potrebbe più tornare dalla fidanzata), tocchicchiano a più non posso, confessano particolari intimi che nemmeno alla mamma, sognano una vita insieme fuori dal programma magari con qualche sponsor, ma spaccano sedie e minacciano guerra quando la fidanzata si comporta come loro. Un capolavoro di cattiveria made in “Fascino” di Maria De Filippi e autori.

Temptation Island: è addio tra Nunzia e Arcangelo

Dopo 13 anni di fidanzamento di cui, a quanto pare, almeno la metà trascorsi a tentare di lasciare Nunzia, Arcangelo Bianco ce l’ha fatta: se l’è scollata di dosso per continuare a cazzeggiare in giro. Il riassunto è presto fatto: il ragazzo ha baciato una tentatrice, Nunzia l’ha convocato al falò, lui ha rifiutato nel tentativo di proseguire la vacanza mariana, Filippo l’ha portato per un orecchio al confronto, lei lo ha lasciato. In un paio di giorni Nunzia Sansone ha capito i suoi errori decennali e ha pensato di ridare la milionesima chance al luciferino Arcangelo, ma aveva fatto i conti senza l’oste: lei ha preso la strada per il mare, lui quella per la montagna e non c’è niente da fare. “Non sono qui per fare da giudice o per farti giudicare, non lo permetto a nessuno. Ho capito che per come ero diventata era giusto che pensassi che il mio sentimento era diminuito. Ho capito che ti facevo la guerra” dice Nunzia, ma Arcangelo, che nel villaggio aveva confessato di aver tentato numerose volte di lasciare Nunzia, snocciola tutto il repertorio del perfetto fidanzato codardo: “Non mi meriti! Hai visto immagini dove sono un uomo di me**a, ma io sono questo. Sono io che non ti merito. Per quanto mi posso sforzare, non riuscirò mai a renderti felice”. Segue il classico: “Non sei sbagliata te, ma io! Non è colpa tua, ma mia. Non puoi vivere solo pensando a me che sono un uomo di me**a che si diverte quando vuole. Mi sono sforzato, ma non ci riesco a renderti felice. Basta, devo stare lontano da te”. Ovviamente lei è brava, buona, bella, seria, la compagna perfetta sotto alcuni aspetti, ma l’uomo giusto è un altro. E’ sempre un altro quando non si ama e quindi “ciaone”. Va da sé che lei deve apprezzare la sua improvvisa e assai opportunistica botta di maturità. Nunzia vorrebbe non guardare in faccia la realtà, ha la gamba nervosa che a furia di picchiare la sabbia ha trovato l’acqua e continua imperterrita: “Sono io che ti ho portato a questo. Ti porgo la mano, se tu mi porgi la tua”, ma per Arcangelo la storia è finita, non gli pare vero che sia la volta buona e le promette che sparirà completamente per non farle altro male. Nemmeno un distacco soft. Nunzia ha la voce rotta dal pianto: “Insieme non ce la possiamo fare?”, risposta glaciale: “No”. Più lui è duro, più lei è morbida e cedevole, disposta a perdonare tutto, a chiudere entrambi gli occhi, a stirare le camicie per mandarlo a divertirsi, lo supplica: “Andiamo via insieme e decidiamo lontano dalle telecamere, te lo chiedo come favore”. Sembra un koala sul baobab, una lumaca con il suo guscio, un chewingum appiccicato sotto la scarpa, ma fa tenerezza e spezza il cuore per quanto è innamorata. Risuona il Requiem della sua dignità defunta quando rincorre il figuro Arcangelo che si allontana a passo svelto: “Ho bisogno di te. Riproviamoci”. Nuovo no, nuovo palo. Filippo Bisciglia la va a prendere, le spolvera via i granelli dell’umiliazione e le restituisce amor proprio: “Lascialo andare e datti un’opportunità”.

Temptation Island: Ilaria Teolis e Massimo Colantoni ovvero chi la fa l’aspetti

Massimo, somiglianza con il cattivissimo Nicolas Cage di Face Off, si sente confuso (e felice) dalla tentatrice Elena e la fidanzata Ilaria sbotta: “Ma quante corna c’ho? Ho capito che sono piena di corna, non mi ama, non mi desidera, non mi pensa, non mi vuole”. A queste fidanzate manca la calzetta in mano e il ferro da stiro per il caffeuccio di Barbarella. Al falò il momento top è quando lo sborone Massimo, con bicchiere di vino in mano a bordo piscina, sussurra alla single: “Mi dai un bacetto?”. Ilaria fa il gesto delle corna e commenta: “Posso sapere se c’è un altro video?” e Filippo: “Che ti cambia?!”. laria ha le idee chiare: “Non la bacia solo perché gli finisce la vacanza. E pensare che voleva un figlio con me. Adesso corro da Javier”. E Twitter esulta. Al falò, Massimo vede Ilaria con Javier e reagisce con “Ah buffone, ah deficiente!”. Lui che da fidanzato ha chiesto ‘er bacetto alla single, lui che da fidanzato ha fatto più cassanate di Cassano. Fa il geloso possessivo dopo aver fatto il pagliaccio con Elena e prima ancora con Federica cacciata per Elena. Afferma di sentirsi deluso: “Non voglio una ragazza così, non mi fa stare bene. Io ci penso a lei”. Ehhhh???!!! Poi sfreccia nelle braccia di Elena a lavare via il suo dolore con frasi coatte: “Hai presente er mare? Je faccio fare uno tsunami di pianto, la lascio là sul tronchetto. La faccio piagne. Io mi auguro che lei abbia scelto perché io non so se ci torno”. Ora, se Ilaria gliela lanciasse con la fionda a Javier non avrebbe ragione?

Katia Fanelli e Vittorio Collina: amore mio non ti conosco

A Temptation Island, la bomba in miniatura Katia Fanelli passa le giornate tra una ciabatta pelosa rotta (testuale: “ste ciabatte di me**a”), un autocomplimento (“oh ma quanto sono bella!”) e una discreta indecisione sull’amore per il suo Vittorio sempre più lanciato verso la single Vanessa. Katia accusa il fidanzato di dormire quanto Pisolo, ma a giudicare dai filmati, s’è svegliato ed è diventato il cacciatore della favola. La bionda fa la tipa tosta: “Sento solo fastidio”, ma quando vede Vittorio con gli occhi sereni, felice, affettuoso e sorridente con la tentatrice, cambia espressione. Vorrebbe prenderla a ridere però a far ridere è la ruota da bicicletta che si ritrova al posto della bocca: “Ma svegliati rinco***to… quanti baci… Non lo vedo trattenuto e non è innamorato di me. Merita una donna che provi un forte sentimento per lui”. L’identica frase di circostanza pronunciata poco prima da Arcangelo. Nel secondo filmato, Vittorio è incollato a Vanessa almeno quanto le ciglia finte lo sono a Katia e c’è un tentativo di bacio rifiutato dalla tentatrice (si è spostata perché va bene recitare, ma il copione non prevede la lingua) che gli ha concesso solo una palpatina al lato B. Katia riconosce: “Non me l’aspettavo, io avevo dubbi, ma anche lui a quanto pare”. Dal canto suo, Vittorio sostiene di aver metabolizzato che la fidanzata non sia innamorata e ha deciso di smettere di essere “contratto”. La canzone “Vattene amore” sottolinea il feeling tra lui e la single. Intanto il tentatore Giovanni la combina grossa: invita a cena Katia, che solo per la coda di cavallo ad altezza fronte ci ha messo tre ore, e la porta a fare un percorso avventura. “Mi ha incu***o di brutto questo rinco***ito” sospira l’ex fotonica che nella prossima puntata spegnerà il Cern di Ginevra e scoppierà in un pianto opaco.

Nicola e Sabrina: un legame “spaventoso”

Sabrina Martinengo è straconvinta di piacere al tentatore Giulio Raselli e avrebbe voluto eliminarlo perché è “spaventatissima, è una tentazione troppo forte”. Il fidanzato Nicola Tedde - detto Teddy Bear - è spaesato oltre che ferito nell’amor proprio quando nel pinnettu vede Sabrina dire: “Con Giulio parlo di tutto, con Nicola di niente”. A Filippo Bisciglia che le chiede come fa la loro storia ad andare avanti da due anni, Sabrina risponde: “C’era l’amore... non vivevano insieme, ci vediamo un paio di volte a settimana e ogni tanto usciamo. Di convivenza solo un accenno”. In pratica dei tro**amici. Al falò la musica non cambia per Nicola costretto ad ascoltare i vaneggiamenti della fidanzata 43enne: “Non pensavo di attaccarmi così a una persona in una settimana. Giulio mi piace da morire. Fosse stato per me l’avrei baciato già. Adesso penso a uscire con Giulio, non con Nicola”. Nel giro di un paio di minuti, Sabrina si becca un doppio “schifosa del ca**o. Ero convinto di uscire con lei a testa alta e oggi non è più così”. A questo punto speriamo di escludere la gravidanza.

Temptation Island: più tira che molla tra Jessica e Andrea

Jessica Battistello, che si crede la più bella da Villasimius a Porto Cervo (“sono una ragazza carina, che ha il suoi perché, che piace”), si comporta da single dal primo momento in cui ha messo piede all’IS Morus Relais, incurante della sofferenza del fidanzato Andrea Filomena la cui pazienza fa invidia perfino al Papa. Nel pinnettu, Jessica vede il fidanzato seduto con la single Sabina intorno a un tavolo di plastica con inceratina: “Jessica è priva di contenuti, umorale e lunatica”, mentre ad Andrea tocca ben altro: la fidanzata sbaciucchia e si fa sbaciucchiare da Alessandro come se stessero sgorgando un lavandino. I due si scambiano parole affettuose e lei come di consueto lo stringe alla vita con le gambe a tenaglia: “Ho paura che ti stai innamorando di me” dice bella figheira al single (pagato per farglielo credere). Filomena esplode: “Basta, che str***a, ma che razza di me**a di persona è? Sono preso in giro da una mocciosa. Fine”. Il meglio arriva dal falò in cui Jessica si fa scendere la lacrimuccia e incolpa Andrea: “Non è in grado di stupirmi” e il conduttore Filippo: “Scusa, in che modo?”, “E’ superficiale, non va oltre” e di nuovo: “E dove dovrebbe andare?”. Un’idea ce l’avremmo. La Battistello, sempre a gambe aperte su Alessandro asserisce di ammirare lui e non Andrea: “Con lui una vita piatta e monotona. Ma tu fuori di qui non mi avresti notata”. Finalmente Andrea pretende il secondo falò di confronto.

Cristina e David: una Temptation Island di sentimenti

A sorpresa è David Scarantino quello serio e innamorato. Trova che le sue giornate all’Is Morus Relais siano sempre più lunghe, vorrebbe che Cristina Incorvaia dimostrasse di non avere tanti grilli per la testa e di voler uscire con lui, ma Cristina si diverte assai assai con il single Sammy e semmai il suo dubbio amletico è: oggi pomeriggio festa e stasera sfilata o il contrario? David viene martellato da video con movimenti sexy del bacino di Cristina su Sammy e assiste perfino a una scenata di gelosia della sua fidanzata al tentatore reo di aver ballato con un’altra. Il mondo capovolto di Temptation Island.