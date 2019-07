Temptation Island, falò e fiamme tra Andrea e Jessica. E Katia...

Si salvi chi può nella terza puntata di Temptation Island, il viaggio nei sentimenti condotto da Filippo Bisciglia ogni lunedì su Canale 5. Andrea Filomena ha detto basta alla fidanzata Jessica Battistello: il ragazzo non ne può più di vederla amoreggiare (e qualcosa di più) con il tentatore Alessandro e ha chiesto il secondo falò di confronto considerando che al primo Jessica ha fatto orecchie da mercante e non si è presentata. E in base al regolamento, la bella mora non di può rifiutare. Altra coppia, altro falò. Nella seconda puntata Nunzia, “appoggiata” dal popolo social, aveva lasciato Arcangelo dopo che aveva baciato sulla bocca a viva forza una single (“una sciocchezza” minimizzò il farfallone campano). Ma i due stanno insieme da 14 anni, praticamente da quando hanno avuto la capacità di intendere e volere, e Nunzia ci ha ripensato. Ha chiesto un secondo faccia a faccia da consumarsi sul comodissimo tronco e alla calda luce del ceppo ardente. Si diranno addio definitivamente o torneranno più uniti di prima deludendo l’Italia schierata con Nunzia?

Scintille anche per Massimo Colantoni e Ilaria Teolis. Il ragazzo a Temptation Island crede di essere uno dei single e non il fidanzato e svolazza da una tentatrice a un’altra. La sua ultima richiesta a Elena è stata inequivocabile: “Dormi con me?”. Intanto Vittorio Collina, partner di Katia Fanelli, alla luce del comportamento ultra sbarazzino dell’amata, si è lasciato andare con una tentatrice beccandosi l’ennesimo apprezzamento dalla della bionda fotonica: “E’ proprio un co***ne!”. Non ci sarà falò, ma c’è sicuramente molta tensione tra David Scarantino e Cristina Incorvaia che provano un forte sentimento l’uno per l’altro, ma non fiducia reciproca, e tra Nicola Tedde e Cristina Martinengo. Il baby fidanzato, 12 anni meno di lei, si sente smarrito davanti agli atteggiamenti da mantide della sua Cristina che ha fatto una proposta choc al single Giulio Raselli.