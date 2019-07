Temptation Island è l’influencer del trash. Nunzia Sansone e Arcangelo Bianco si lasciano anzi no perché lei torna sui suoi passi scritti sulla sabbia dell’Is Morus Ralais della Sardegna. Jessica Battistello continua a picconare il fidanzato Andrea Maddalena, mentre Katia Fanelli ignora il fidanzato Vittorio Collina a favore del tentatore. Non sono da meno Massimo, il primo nella storia di Temptation Island a cambiare la tentatrice, Cristina che impallina l’ego di David e Nicola con Sabrina: “E se fosse incinta?”.

Alla sesta edizione Temptation Island è un frutto maturo, una fresca fetta di melone da gustare con il prosciutto e un vermentino di Bolgheri nei bollenti lunedì sera di luglio. C’è tutto in questa finto reality e vera fiction: la scrittura, il montaggio (rigorosamente negativo altrimenti che soap sarebbe?), le musiche, un vero e proprio tesoretto speso sempre al momento giusto, creano hype, curiosità, interesse, divertimento. Come e meglio di una Fashion influencer, Temptation Island è l’influencer del trash. Patrimonio del viaggio nei sentimenti (altrimenti detto selva oscura delle corna), l’espressione da cucciolo abbandonato e il movimento cadenzato del capo di Filippo Bisciglia quando dice: “Ho un video per te”. Tipo: chiamo il prete per l’estrema unzione? E consigliamo un bonsu in busta paga a single maschi e femmine mai così zelanti e dediti alla causa. La sintesi della seconda puntata di Temptation Island è le parole che non ti ho mai detto. Non importa se i fidanzati si conoscono da 13 anni o 3 mesi, cambiano l’ordine degli addendi il risultato non cambia: scoprono sempre di non conoscersi, di non aver parlato, di essere sorpresi dal comportamenti del partner. Quando si dice essere sé stessi.

Temptation Island: Nunzia Sansone, Arcangelo Bianco e l’orgoglio non pervenuto

Filippo apre le danze con Nunzia e Arcangelo, fidanzati da 13 anni. Il ragazzo, si è presentato con la battuta “Mi chiamo Arcangelo, soprannome Gabriele”, ma è tutto tranne che un angelo del Paradiso. “Lei non si è fatta lasciare, si è attaccata come una cozza, me la tengo buona e mi faccio i ca**i miei” è la delicata rivelazione di Arcangelo alla tentatrice così interessata dalle sue chiacchiere da mangiare pane e salame come Valeria Marini sospirava bramosa davanti alle famigerate cotolette. Al falò Nunzia viene bombardata di video. In uno, il fidanzato credendo di non essere ripreso (diamo per buona che dopo 6 anni il pubblico conosca i trucchetti della produzione, ma i partecipanti al gioco no) palpa la tentatrice Sonia fino ad afferrarla con l’eleganza di un cinghiale e rubarle un bacio. Vorrebbe pure un abbraccio, ma quella non è pagata abbastanza per farlo e si dice “lenta e restia davanti alle telecamere, io come posso fidarmi? Tu per 13 anni l’hai sempre tradita”. Nunzia è lapidaria: “Subito il falò e digli che non si può rifiutare. Voglio capire”. Katia, bocca da Fenicottero, invece di pensare alle sue beghe commenta: “Non c’è altro da capire dopo questo”. Arcangelo, classico esempio di ragazzo nostalgico degli anni ‘50, non sa cosa ha visto Nunzia e alla notizia del falò di confronto reagisce in maniera sfacciata: “Cosa aggio fatto di male? Non c’era niente di malizioso. Abbiamo scherzato in amicizia. Devo fare il falò per una tirata de ‘recchie? Dopo una settimana mi vuoi portare via da qui perché ho riso e scherzato? Se faccio il falò la lascio”. E così Arcangelo non accetta il falò di confronto perché ragiona con una parte precisa del corpo e non stiamo parlando del cuore, Nunzia lo definisce “un lurido” e l’anima candida di Filippo corre dal giovin signore a fargli presente che 3 giorni di vacanza non valgono 13 anni di fidanzamento. Esistono le prenotazioni last minute per risparmiare. Arcangelo accetta il falò, arriva arrogante e spavaldo, ma quando vede le immagini del bacio diventa rosso tanto da confondersi con il vestito aragosta di Nunzia. Poiché la miglior difesa resta sempre “negare anche l’evidenza” ha il coraggio di dire: “Il bacio era sulla guancia. E’ una sciocchezza. Tradita per 13 anni? L’ha detto lei. Ridevamo come un gruppo di amici. Mi fai passare per il cattivo”, poi la minaccia: “Se vuoi ce ne andiamo, ma è finita qui perché non abbiamo capito niente del nostro rapporto. Io stavo facendo un percorso per rialzare la storia”. In verità sembrava rialzare qualcos’altro. Una supercazzola alla Mark Caltagirone. Nunzia lo lascia e va via senza salutarlo, ma a metà puntata Filippo annuncia che ci ha ripensato e vuole riprendersi il traditore seriale. Come finisce? Appuntamento alla terza puntata di Temptation Island, cari “delfini curiosi” (cit.).

Jessica Battistello, Andrea Maddalena e l’isola delle tentazioni

Le fidanzate di quest’edizione sono alla vorace ricerca di approvazione maschile. Jessica si doveva sposare con Andrea ma ha annullato il matrimonio e l’ha trascinato in Sardegna per capire se love is love o follow the money. Lei si fa una storia parallela con il tentatore Alessandro, mentre Andrea, occhi di ghiaccio persi nel vuoto e cuore cementato dall’amarezza, l’ascolta dire alle altre fidanzate: “Hai capito? Lui guarda me? E’ più bello Andrea o Alessandro?” oppure al single: “Ci si saluta con due baci domattina. Ma tu hai voglia di baciarmi? Cosa mi piace di te? I pettorali. Sono sicura che di me ti piace il mio sedere”. Motivi profondi. A chi fosse sfuggito Alessandro è un tipo tosto, da chiodo a torso nudo con 40° all’ombra e sabbia nelle mutande. Meravigliosa la scena dei due piccioncini che si sfiorano le mani ad altezza inguine di Jessica che rivela: “So confusa, sono incantata a guardarti”. I video per Andrea sono peggio del waterboarding, ne ha più di un abbonato a Netflix. Ha capito che a breve non passerà più sotto la porta e ha intimato a Filippo di portare Jessica al falò di confronto (il primo l’ha rifiutato) a costo di caricarsela sulle spalle.

La “cavalcata” di Katia Fanelli e Vittorio Collina

Katia è la Francesca Baroni bionda di qualche anno fa e Vittorio il suo Ruben. Francesca sognava una vita top e Katia una vita fotonica. La giovane è sicura di essere bellissima e irresistibile, sarà merito di quegli occhioni piumati e di quella bocca a palloncino. Nel villaggio delle fidanzate ci prova con il tentatore Giovanni (“bello, bello, beeeellooo” ripete Katia abbassandosi gli occhiali come in un film di Vanzina) infischiandosene di Vittorio che la guarda e si lucida i cornini nel pinnettu e al falò. In verità, il single non ne vuole sapere di accollarsela, chiede aiuto facendo l’alfabeto morse con gli occhi e al suo provocatorio “cavalcami più forte”, reagisce con “fuori di qua l’avrei contattata ma solo per un’amicizia”. Friendzonata di brutto anche se lei insiste: “Se c’è un’altra esterna io cedo”. Al falò Katia si ricorda del fidanzato in questo modo: Bisciglia dice: “Vittorio ti ha portato qui per…”, “No, l’ho portato io”, “A noi ha detto che è stato lui”, “E allora è co***one”. The happy end.

Sabrina e Nicola: la strana coppia di Temptation Island

Sabrina Martinengo ha 42 anni, sta con Nicola Tedde, 30 anni e si è invaghita del tentatore Giulio, 29 anni. La perfida produzione sottolinea il tutto mandando in onda la canzone “Non ho l’età”. Sabrina appartiene alla categoria delle fidanzate che piangono perché non hanno filmati in cui il fidanzato struscia il bacino su una tentatrice, si sente “ferita e arrabbiata” e così parte con la denigrazione honoris causa del compagno: “Nicola è un ragazzo, Giulio è un uomo anche se ha la stessa età. Nicola farà i pesi per 21 giorni, farà la scimmia, già lo so. A volte mi vergogno a uscire con lui perché con questo faccino sembra ancora più piccolo di testa”. Il ragazzo guarda gli RVM e conferma di essere un bimbetto: “La sera prima di entrare qui abbiamo fatto l’amore, metti che è incinta?”. Così, tac! Nemmeno avesse infornato una pagnotta. Ma la donna dà il meglio di sé nei dialoghi con il single Giulio: “Mi sento una principessa”, “sul pisello” risponde quello. Si definisce “spaventatissima” e un secondo mette le gambe addosso al ragazzo: “Sai a che sto pensando? Mi ritrovo di nuovo con una persona giovane per cui provo un interesse, te e io fuori di qui…” e Giulio diventa una statua d’alabastro. Sabrina parla come se il tentatore fosse interessato sul serio, sembra non sfiorarla il pensiero che è pagato per intrattenerla.

Ilaria e Massimo: record a Temptation Island

Ilaria Teolis e Massimo Colantoni sono una coppia buffa. Massimo “Nasone” Meridio è il primo fidanzato nella storia di Temptation Island che vuole sbattere fuori la sua tentatrice (Federica Lepanto, ex gieffina) perché le preferisce un’altra single Elena. Questione di gusti che spiazza la fidanzata Ilaria tanto da farla virare con decisione sul single Javier e sulle sue carezze speciali. Massimo, che pensava di essere il ganzo della coppia, il padrone, guarda gli RVM ed esclama: “Ah ridicola! Filippo questa ti sembra una donna innamorata? Io non chiederò mai il falò di confronto e non lo accetterei. Sono contento di non averci fatto una famiglia. Io la faccio schiattà tutti e 21 giorni”. Cioè lui cambia le single a suo piacimento e la fidanzata deve stare buona e stirargli le camice. Il che non è molto lontano dalla realtà perché appena rientrato nel villaggio dei fidanzati, Massimo si sfoga buttando all’aria la sedia: “E’ una regazzina, una ca**o di regazzina, io me sto a fa’ mille proBBlemi, la faccio schiatta, lei era la santarella della coppia, quella che faceva le lavatrici, lavava, stirava, stava a casa”. Una sguattera, non una fidanzata. Poi corre a farsi consolare da Elena. Ci manca solo che dica “mia moglie non mi capisce”. A sua volta Ilaria lo guarda nel pinnettu e urla: “Massimoooo, le manici, le maaaniiii, ma io te le tagliolo. Se penso a tutto quello che gli ho dato, non solo in senso economico. Le mani sul cu*o, ma che te dice il cervello”. Boh.

David e Cristina: dichiarazione d’amore

David Scarantino e Cristina Incorvaia hanno qualche possibilità di uscire da Temptation Island ancora fidanzati. Sono in crisi perenne per mancanza di fiducia reciproca. Entrambi lamentano di avere molti dubbi, ma a smuovere le acque ci pensa Cristina che cerca conferme della sua avvenenza dal tentatore Sammy e le trova: “Hai un’apparizione fisica che mi attrae fisicamente”. Italiano da over the top. Lei si sente lusingata e affonda sul fidanzato definito una mummia che giudica gli altri. David guarda gli RVM al calore del falò e cede: “Io sono innamorato di lei, ma mi riservo. Voglio vedere se smette di parlare di me e inizia a parlare di sentimenti e ad auto analizzarsi”. Anche se lo facesse, i marpioni della produzione non te lo farebbero vedere caro David. Quando al falò va Cristina, quella faina di Filippo Bisciglia tira fuori un filmato in cui David balla come un cubista con una tentatrice e piomba il più scontato dei “con me non balla mai! E’ un David che non conosco”, mentre Ilaria ci mette il carico: “Bello eh il video?!”. Mica tanto.