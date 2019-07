Morgan cavalca l'onda, presto un disco. E sullo sfratto...

Volta pagina. Nuova vita. Morgan, dopo lo sfratto dalla sua casa di via Adamello a Monza (una villetta piena di cimeli della musica di inestimabile valore), si prepara a segnare un altro gol. Ovviamente con la musica. I beninformati ci raccontano che farà un disco. Del resto, anche nel giorno in cui con l'ufficiale giudiziario ha lasciato casa abitata per decine di anni, non ha mai nascosto la sua verve: "Ho scritto due canzoni", aveva raccontato ai giornalisti.

Per fortuna, nonostante il periodo difficile, per lui non mancano i concerti e le ospitate. Che potrebbero servigli (come è giusto che sia) a fare cassa in un momento difficile. Come dire: Morgan resta uno dei musicisti più acclamati del panorama italiano e questo serve a permettergli di spostare l'attenzione dal problema casa, che l'ha investito in queste settimane dopo la battaglia legale delle sue ex (Jessica Mazzoli e Asia Argento). Entrambe lo hanno trascinato in tribunale accusandolo del mancato pagamento degli alimenti ai suoi figli. Ma Morgan si è difeso, con i suoi avvocati è pronto a fare ricorso.

Poi fortunatamente, è spuntata l'ospitalità di Vittorio Sgarbi, parlamentare e sindaco di Sutri (piccolo paese nel Viterbese), che gli ha promesso una casa di 300 metri quadri all'interno di palazzo Savonelli, sede del Municipio del piccolo paese. A Il Tempo il critico d'arte aveva detto: "Magari pagherà un affitto simbolico di 1 euro".

Morgan ha solo tre giorni per liberare quella villetta in cui ha vissuto una vita intera da tutti i suoi beni e oggetti. Lì ci sono ricordi, migliaia di libri, fotografie, strumenti musicali. Secondo Sgarbi ci sarebbe persino il pianoforte di Chopin. Ed è per questo che il sindaco di Sutri ha deciso di instaurare con Morgan una specie di baratto: ospitalità (a costo zero) in cambio della nascita dell'Accademia della musica. Ovviamente con un ruolo da vero protagonista per lui. Un ruolo da solista.

Morgan e Sgarbi sono legati una profonda amicizia. Non a caso, anni fa, in occasione del funerale della signora Rita Cavallini - madre di Sgarbi - Morgan cantò durante la cerimonia in chiesa. Commuovendo tutti. Vittorio compreso. Che non ha affatto dimenticato quel gesto e si è fatto sentire nel momento del bisogno. Venerdì 5 luglio Morgan dovrebbe fare un sopralluogo a Sutri. Pare che abbia accettato la proposta di Sgarbi. E adesso, per lui, tutt'altra musica.