Sfrenata e fotonica: così Jessica e Katia fanno esplodere Temptation

Temptation Island sesta edizione è partito a tavoletta: le fidanzate Jessica Battistello e Katia Fanelli condividono lo scettro di regine del trash. Il docu-reality-fiction-soap, dalla colonna sonora calzante come un guanto, ha debuttato con oltre 3.500.00 di ascoltatori e il 22,24% di share (percentuale superiore a un anno fa, ma meno in termini di telespettatori). Grande apprezzamento sui social con il divertimento parallelo dei commenti su Twitter.

Il conduttore Filippo Bisciglia è meno passivo e più pungente, il cast è tra i migliori di sempre con tutte e sei le coppie friccicarelle e i single si stanno dando molto da fare (leggi Federica Lepanto che ha spoilerato di essere uscita presto dal programma e ha regalato una perla storica: “vorrei un amore che mi RIEMPIE”).

Nella prima puntata, si sono messe in luce Jessica Battistello e Katia Fanelli. Jessica, a valigie ancora calde, ci ha messo il tempo di uno spritz per sputtanare il fidanzato Andrea Filomena: “Ha la pelle secca, gli pulisco le orecchie con il cotton fioc, devo dirgli di lavarsi le mani prima di mangiare e gli dico come vestirsi”. E poi: “Caro tentatore vorrei fuggire con te”. Lui ha pianto, ha chiesto il falò immediato e lei lo ha rimbalzato: c’aveva da uscire con il tentatore.

Katia, invece, è un incrocio tra la Francesca di Ruben di qualche anno fa (la bionda però si è rifatta prima di entrare a Temptation Island) e la Valeria Marini di Temptation Island Vip. Ancheggia e ammicca con tutti i single e poi piange perché non riceve video da parte del fidanzato Vittorio Collina bollato come uno “senza carattere”.

Insomma, si lamenta per non aver ricevuto una raccomandata di solo andata per quel paese molto lontano. A colpire i telespettatori però è stata la strabiliante metamorfosi di Katia, anzi “fotonica” per usare il suo slang: naso smagrito, ciglia finte e labbra esplodenti e temibili alla Dorabella, extension platino. Il chirurgo si è ispirato a Paris Hilton, ma secondo gli occhi critici dei social il risultato è la versione cinese dell’ereditiera. Lunedì 1 luglio la seconda puntata di Temptation Island.