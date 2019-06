Mogol racconta i segreti di Battisti al Teatro Romano di Ostia Antica

Nella splendida cornice del Teatro romano di Ostia Antica sabato 13 Luglio andrà in scena uno spettacolo davvero unico nell'ambito dell'Ostia Antica Festival "Il Mito e il Sogno": “Emozioni. Viaggio tra le canzoni di Mogol e Battisti”.

Sul palco Mogol, autore di testi intramontabili racconta Lucio Battisti a 20 anni dalla sua morte avvenuta il 9 settembre del 1998. Il fortunato sodalizio artistico ha prodotto brani memorabili come “Mi ritorni in mente”, “La Collina dei Ciliegi” e “Anima Latina”, canzoni che verranno eseguite dal vivo da un'orchestra di 16 elementi. Mogol attraverso un viaggio intimo e confidenziale, svelerà al pubblico tanti aneddoti e curiosità della sua vita artistica ma anche la genesi e la storia che si nasconde dietro le sue canzoni.

Uno spettacolo emozionante e travolgente che ripropone questa vera e propria biografia musicale attraverso una performance di quasi due ore. L’interpretazione dei brani è affidata al bravissimo Gianmarco Carroccia che, con la sua voce tanto simile a quella del cantautore di Poggio Bustone, non stravolge la versione originale del disco ma ne dà una cosiddetta “interpretazione perfetta”. Un’occasione per rivivere la magia di quelle canzoni che hanno segnato la storia della musica e che hanno fatto sognare generazioni di italiani. Uno spettacolo suggestivo ed emozionante in una location esclusiva come il Teatro romano di Ostia Antica.