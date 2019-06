Gennaro Lillio smaschera la De André: "Al Gf abbiamo fatto sesso sei volte e..."

Sesso nella casa del Grande Fratello! Che Francesca De André e Gennaro Lillio, tra i concorrenti meno amati del Grande Fratello 16, non fossero fratello e sorella si era capito, che lei non avesse rispettato il periodo di “lutto” per la fine della sua storia con l’infedele Giorgio Tambellini pure, ma che recitasse così bene forse no. Per un mese, la De André si è sgolata per sostenere che l’amore non va e viene, che non è come mangiare un pacchetto di patatine, che Taylor Mega cambia fidanzati al pari delle mutandine, ma lei no, lei è ragazza seria e proba.

Tuttavia, il neo fidanzato Gennaro Lillio (la famiglia di lui non approva il legame con la De Andrè, nda), in un’intervista a Radio Italia Anni ‘60, l’ha smascherata lasciandosi andare a confessioni da bollino rosso: “Dentro la casa del Grande Fratello abbiamo fatto sesso almeno sei volte. Appena usciti dalla Casa, lo abbiamo fatto subito in albergo. Anche se non era la prima, che te lo devo dire io? Era penso la settima! Barbara D’Urso ha mandato in onda le immagini che si potevano vedere. C’era di peggio che però non hanno mandato e hanno fatto bene. L’ansia mia non era tanto delle telecamere perché tu lì dentro le telecamere te le dimentichi, erano i ragazzi che dormivano nella stessa camera. Tra i due quello più disinvolto ero io, ma molto di più”.

Altro che zerbino come credeva il pubblico!