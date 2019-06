Maurizio Martinelli svela "I dettagli di un giorno"

"I dettagli di un giorno (remix)" è il titolo del nuovo singolo di Maurizio Martinelli. Il brano è disponibile in tutti gli store digitali e sulle piattaforme streaming, su etichetta Edizioni Videoradio e Videoradio Channel. Il cantautore e musicista romano in questi giorni è in tour in Italia con la sua band e in cartellone ci sono le tappe del 4 luglio a Castiglione in Teverina, il 4 agosto al castello di Alviano e il 30 agosto in piazza a Tolfa.

"I dettagli di un giorno (remix)" è il brano che anticipa l'omonimo album previsto in uscita per ottobre; una sorta di bilancio emotivo per il musicista conosciuto dal pubblico e dagli addetti ai lavori anche per la sua attività radiofonica. Maurizio fin da giovanissimo frequenta il mondo della musica e le sue esperienze sono molteplici: “Superati i cinquant'anni ho deciso, spronato da amici musicisti e operatori del settore, di uscire allo scoperto, andare in trincea e presentarmi al pubblico come cantautore. Non ho mai avuto il coraggio di farlo. Probabilmente per un profondo rispetto verso gli artisti che da sempre ho nel cuore e che ho avuto modo in questi anni di conoscere e frequentare, ma oggi, una cosa cominciata giocando, è ora un progetto straordinario”. "I dettagli di un giorno (remix)", attraverso il suo ritmo incalzate e l'ampio respiro melodico, è un mosaico del quotidiano, in cui si sommano emozioni, sentimenti, a volte sottrazioni all'incedere del tempo: ci si accorge improvvisamente che la vita scorre, un guizzo imprevedibile e affascinante". Ma è anche un videoclip per la regia di Michele Vitiello che tratteggia un vero e proprio ritratto espressivo del cantautore: il pianoforte, il mare sono i punti cardinali e spunti autobiografici per Maurizio Martinelli e il suo brano scritto con la collaborazione nel testo dell'amico Niccolò Carosi. La fotografia è diretta da Enrico Petrelli e il montaggio da Damiano Punzi. “Complice l'estate – sottolinea Maurizio Martinelli - abbiamo scelto di uscire con il remix de " I dettagli di un giorno", in cui ho voluto raccontare gli attimi della nostra quotidianità, tema dell'intero album. La vita e gli umori, le riflessioni, gli affetti e i difetti, le speranze e i sogni, le paure e gli alibi, le amicizie e le passioni, le idee del momento e le rinunce. In questi 11 brani ci sono tutte le influenze musicali che ho avuto...”.