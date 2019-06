“Ubriaco e da Sert”. De Andrè rivede l’ex dopo il GF e finisce malissimo

“Live Non è la d’Urso” volano stracci tra la sciroccata nipote di Fabrizio De Andrè e l’ex fidanzato Giorgio Tambellini. Il ragazzo era in una delle cinque sfere e quando si è girato per parlare è partito uno scontro epico. “Non hai bevuto stasera?” è il saluto di Francesca a Giorgio che ride e fa ridere: “Sono un traditore seriale e ti volevo dire che la pausa è finita. Hai fatto una brutta figura”. La De Andrè abbaia come d’abitudine, anzi con qualche decibel di troppo per essere l’una di notte: “La figura l’hai fatta tu, che ti ubriachi, sei da Sert, l’hanno scritto su tutti i social che sei da Sert”. Evidentemente non ha letto la mole di commenti negativi su di lei o forse li ha cancellati. Come se ce ne fosse bisogno, la De Andrè rivela cosa Giorgio ha fatto in macchina con la mora (una fellatio, nda) e la d’Urso la ferma. Tambellini è un muro di gomma, così fuori come un balcone da risultare simpatico: “Cosa sono venuto a fare al GF? A trovarti, a salutarti! Visti tutti gli strusciamenti! Ho schiacciato il verde perché il rosso non mi piace. Io mi devo far curare? Guarda te in che condizioni sei. La lettera che ti ho scritto? L’hanno scritta loro, lo sai che io non scrivo lettere”. E il pubblico fa lo stadio tifando apertamente per Giorgio.

La De Andrè continua a gracchiare: “Io con uno sballato ho poco da fare” e il direttore di Nuovo, Signorini: “Beh ci sei stata un anno e mezzo e ora lo rinneghi”, “Non era così, non beveva neanche un bicchiere di vino, pensavo che il mio amore gli fosse servito per uscire da tutte le problematiche che aveva, invece ci è rientrato. Lui ne era uscito con meeee e ora ci è ricaduto. Non ci torno con uno che si è fatto fare un servizietto in macchina da una sguincia. Adesso i tuoi genitori non ti daranno più soldi perché sei sballato dalla mattina alla sera”. Ma lo sputtanamento senza limiti di Giorgio non riesce a renderla simpatica agli occhi delle persone in studio che le riservano sonori “buuu”. L’imprenditore fiorentino non è in grado di ribattere a tono però ogni tanto la piazza in modo perfetto: “Parli di me? Che eri ubriaca fradicia, non ti reggevi in piedi e hai baciato Erica al Grande Fratello. Ma ti rinvieni? Hai fatto lo schifo sotto le telecamere. Vergognati, traballavi”. Barbara d’Urso blocca Francesca in loop su Giorgio al Sert: “Sembra sempre che io voglio difenderla però non è così”, il pubblico la contraddice e lei resta esterrefatta. Al fianco della De Andrè c’era il neo fidanzato Gennaro Lillio: non pervenuto.