"Live" a gonfie vele, il capolavoro della d'Urso

Mercoledì sera a trazione Barbara d’Urso. Il volto di Canale 5 trascina “Live Non è la d’Urso” al 19,37% di share e 2.876.000 telespettatori con picchi di 4.000.000 e il 32% di share (prima in tendenza su Twitter per tutta la serata). La tredicesima puntata del talk dursiano, in onda dalle 21.35 all’1.33, vince una serata non difficile vista la contro programmazione: su Rai1 “Un matrimonio da favola” è stato seguito da 2.568.000 telespettatori e il 12.2% di share. Ottimo il risultato di “Chi l’ha visto” su Rai3 che ha interessato 1.776.000 telespettatori per il 9,2% di share, buono il risultato di Rai2 che con il film “Pompei” porta a casa 1.356.000 telespettatori e lo share del 6,4%. Su Italia 1 Una Notte da Leoni 2 è piaciuto a 1.205.000 spettatori per il 5.8%.

I numeri di “Live Non è la d’Urso” sono strepitosi se si considera che è un format parlato e che gli argomenti di mercoledì 12 giugno erano una minestra semiriscaldata. Il caso Pamela Prati-Mark Caltagirone è ormai esaurito, in più la d’Urso ha dovuto fronteggiare il buco improvviso della soubrette che all’ultimo momento ha chiesto una cifra mostruosa per presentarsi in studio (contravvenendo agli accordi presi in precedenza). Ma la d’Urso, che si era già fatta le ossa con il forfait di Al Bano a “Domenica Live”, si è fatta trovare pronta. Il resto è stato una scena madre di Eliana Michelazzo che si è rifiutata di rientrare in studio dopo aver incontrato il marito Simone Coppi alias Stephan Weiler, una “pescivendolata” tra Francesca De Andrè e l’ex fidanzato Giorgio Tambellini e un collegamento con Morgan alle prese con lo sfratto di casa. Mai come in questo caso è corretto dire: massima resa con minima spesa.