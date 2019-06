Martina vince il Grande Fratello di Francesca De Andrè

Martina Nasoni vince il Grande Fratello16 e il montepremi di 100.000 euro. Secondo Enrico Contarin e terzo Gianmarco Onestini. Più che una finale è stata una "maratona Mentana" declinata a reality. E’ durata dalle 21.30 all’1.43 ed è stata monotematica: due ore e mezzo su Francesca De Andrè, anima tempestosa di quest’edizione, e due ore per tutti gli altri.

Barbara d’Urso confeziona un sigla pirotecnica con un omaggio a Freddie Mercury e alle Spice Girls e un po’ di promozione al suo singolo Dolceamaro. Si leva pure un sassolino dalla scarpa con lo sfottò a Pamela Prati riproducendo la famigerata chat da cui il verminaio ebbe inizio: “Buona primavera”, “Adesso sì che lo è” risponde un uomo incappucciato sul cui accappatoio campeggia la sigla M.C. Non è Mark Caltagirone, ma Malgioglio Cristiano. Barbara d’Urso, meravigliosa nell’abito nero e bianco della finale, apre la dodicesima puntata del Grande Fratello con ringraziamenti e punzecchiature: “Nonostante non sia stata una stagione fortunata per i reality e nonostante la Rai ci avesse piazzato contro la corazzata Montalbano abbiamo fatto il 20% di share. Grazie”. Ringraziano pure Ilary Blasi e Alessia Marcuzzi.

Dal Grande Fratello alla Grande Francesca

Chiariamo subito: a Barbara d’Urso dell’ultima puntata importa quanto a noi della meccanica quantistica, a lei interessa sapere quanti peli sul lato destro della gamba sinistra ha Francesca De Andrè. Risultato? Una finale da stessa spiaggia, stesso mare, una replica delle puntate precedenti. In ogni buona trama ci deve essere il cattivo e più è insopportabile e antipatico, meglio è. Francesca De Andrè ha interpretato il ruolo della cattiva o più semplicemente della peggior concorrente di sempre. Per i social ha battuto la Soleil Sorge dell’Isola dei Famosi. E non era impresa facile. Vorremmo dire che è vestita da Cigno Nero, ma ahinoi indossa una specie di tutù bianco e un fiore di plastica spetalato penzoloni sui capelli. Le pose sgraziate e lontane anni luce da tutto ciò che è chic cozzano con l’outfit da sposina, al contrario la presunzione è coordinata all’abito: vaporosa e pomposa quanto la gonna da muffin al cioccolato bianco. Il tutto sormontato da un sorriso mefistofelico. Si innervosisce subito per le clip in cui sbraita contro Gennaro dandogli della femminuccia (un’offesa ricorrente nel vocabolario della mascolina De Andrè) e per quelle in cui lo “doma come un vitello” (cit.). Barbara d’Urso, incurante delle accuse di faziosità da parte dei suoi amatissimi social la porta in palmo di mano: “Questa sei tu, spesso esagerata, ma sei stata una grande concorrente di reality. Sei stata molto brava e coerente. Tutte le persone con una grande personalità dividono, sono molto amate o molto odiate”. Iva Zanicchi la butta sul ridere: “Oh Gennaro non ti ha baciato, ti ha fatto una perlustrazione alle tonsille”. Poi solito copione: filmato in cui la cosa più gentile che la De Andrè dice a Taylor Mega (è stata ospite per una settimana nella Casa di Cinecittà e Francesca si è rivelata gelosa quanto Otello) è “attira fringuelli e sciacquaca**i”, ingresso dell’influencer e palate di fango di Francesca su Taylor. Barbara d’Urso non la interromperea e così ci pensa Taylor: “Ha ragione Malgioglio, l’Italia ti odia e hai rotto le pa**e, sono due mesi che hai rotto le pa**e”. Mal gliene incolse alla bionda statuaria perché non ha fatto i conti con Barbara nei panni del terribile avvocato Annalise Keating: “Non è così, Taylor, lo hai ripetuto cento volte, basta. Francesca è una persona che divide”. Gennaro prova a sedare la fidanzatina: “Smettila, è brutto vedere due donne che litigano così”, ma la squisita De Andrè fa il verso della gallina e smanaccia il corpetto in continuazione per sistemare il seno ballonzolante. “Che pena mi fa!” bisbiglia Malgioglio.

Il primo verdetto della finale del GF

Barbara d’Urso ha dedicato la prima ora alla De Andrè, ma non le basta, ha in serbo altro tempo per la figlioccia, così legge solo parte del risultato dell’ultimo televoto e liquida in 2 minuti cronometrati Erica Piamonte nonostante avesse preso più voti positivi rispetto a Francesca. Eliminata senza una sorpresa, un filmato o un apprezzamento cordiale. Probabilmente la d’Urso non si ricorda nemmeno il cognome. “No, non ci sto, mi dispiace” sussurra Malgioglio tra gli applausi del pubblico e la d’Urso tuona: “Lo ha deciso il pubblico”. Francesca De Andrè non poteva ancora uscire perché deve assistere all’ingresso di Bobby Solo e della figlia Veronica ricongiuntisi grazie al GF15. E’ l’assist per il dardo avvelenato di Barbie a Cristiano De Andrè: “Il Grande Fratello può anche riunire…. Senza diffide”. Cantatina di Bobby Solo che fino a pochi mesi fa non voleva vedere Barbarella nemmeno in foto tessera.

Francesca De Andrè ribattezzata su Wikipedia

Alle 22.51 è ancora assolo “Francesca e Gennaro”, una scaletta offensiva nei confronti degli altri partecipanti. Va bene fare comprimari, ma essere ignorati così è umiliante. E infatti Enrico Contarin fa un gesto con la mano come a intendere “eeh di nuovo loro”. Nel camping addobbato a festa, la d’Urso fa suonare la canzone preferita della De Andrè e ci obbliga a guardarli limonare: “Mi fate vedere ancora un bacio?”. Voyeurismo/Fiction 10, Romanticismo 0. Barbara si vuole autoconvincere: “Non è vero che tutta Italia ti odia Francesca, te ne accorgerai”. Le sfugge che qualche burlone su Wikipedia l’ha ribattezzata “De stro**è, bestia di Satana”. Ma forse troverà estimatori a casa di Mark Caltagirone.

Cristiano Malgioglio badante al Grande Fratello

Dopo l’ingiustizia di aver rimandato Erica direttamente al negozio di Firenze, la d’Urso offre a Enrico un video girato a Bessica, suo paese natio, e un balletto sexy con Audrey, la bonissima prima eliminata del GF16. Malgioglio è pieno e si ribella a Barbara: “Visto che è da un’ora e mezzo che non parlo, sono molto nervoso. Se tu hai bisogno di una badante ti aspetto in camerino, ti aspetto e ti tolgo il vestito e siamo a posto!”.

Notti magiche: fuori Francesca De Andrè

Nemmeno la d’Urso ha potuto salvare la De Andrè che ha racimolato solo il 18% dei voti per la finale, meno della metà di Erica arrivata seconda con 38%. Boato in studio, faccia compiaciuta di Malgioglio e maracanà sui social. Roba da Mondiali 2006. Di quanto sia ben voluta se ne accorge fin dalla passerella: la folla l’accoglie indifferente.

Televoti flash ed eliminazioni

Si apre un televoto flash “Chi vuoi eliminare” tra Gennaro e Gianmarco. Sorpresa per Gennaro e pure per Gianmarco che abbraccia la mamma (in diretta sputtana il GF: “Luca non c’è perché non l’hanno fatto entrare”). Fuori il modello napoletano con il 60% dei voti: ha pagato lo zerbinaggio alla De Andrè. Praticamente l’Italia votante li aspettava al varco e a questo punto ci sono più possibilità che Vettel torni ad amare la FIA che l’opinione pubblica provi ad apprezzare la squinternata e il “tappetino” biondo. Subito dopo si scontrano Martina e Daniele che viene eliminato con l’81% dei voti. Applausi solo dai parenti.

Erica, la Cenerentola del GF

In studio Barbara d’Urso accoglie Erica con “amoreee, non mi aspettavo la tua eliminazione, sei amatissima sui social”. Finta più dei bambini di Pamela Prati. La vera gioia sono i composti genitori della buffa Erica. Babbo Pippo le fa un mezzo cazziatone: “Alcune tue scelte non le condividiamo, ma ti sosterremo comunque”.

Cristiano Malgioglio: ti si adooora

Cristiano Malgiolgio è nero e sbotta di nuovo: “Io potevo stare a casa, nel mio letto e quando era il mio momento mi chiamavi, stavo a casa con il mio brodino, era la stessa cosa, mi chiamavi e mi dicevi ‘cosa ne pensi?’ e io ‘niente e ti riattaccavo il telefono’. Pensi che adesso io parli con Francesca? Nooooo, noooo cara, noooo, non ti do questa soddisfazione”. Tripudio in studio. Barbara: “Cretino!”, “Brava! Adoro, ci voleva questo!” risponde l’opinionista.

Il neurologo e Francesca De Andrè: dal Grande Fratello al Grande Gelo

Quando la cocca Francesca De Andrè entra in studio cala un gelo da circolo polare artico. Un caldo disinteresse. Malgioglio ribadisce che è stata aggressiva e che deve moderare il linguaggio: “Non sei stata un esempio”, la De Andrè è accondiscendente: “Io reagisco come un cane bastonato. Ma sono stata vera, dentro soffrivo” e la d’Urso ripiazza una stoccata: “Se tuo padre avesse dato un segno di distensione forse sarebbe stata meglio”. Per Iva Zanicchi: “Nel bene e nel male sei stata l’anima del GF”. La maschera della donna ferita, indurita dal mondo crudele, dura il tempo di una clip sul bullismo perpetrato ai danni di Mila Suarez. La marocchina conferma di essersi rivolta agli avvocati e la De Andrè strilla scomposta: “Le tue minacce mi scivolano addosso, hai bisogno di qualche euro per rimetterti a posto? C’hai accis’. Mila, l’unica cosa che ti tocca è l’aspetto estetico, hai contenuto zero, se ti ciulano gli uomini vuol dire che c’è qualcosa che non va, smettila di farti pagare dagli uomini”, ma la modella: “Vai a farti curare”. Il pubblico inneggia a Mila e alla sua bellezza, la De Andrè è in difficoltà e la d’Urso fa entrare la sorella Fabrizia. Cristiano Malgioglio commenta: “Non c’è un neurologo? Chiamate il 112, il 115, qual è il numero?! Fatelo venire!”. All’una di notte la De Andrè ha la forza di ululare ancora. E niente proprio ‘un ja fa.

Gennaro: una vittoria sfumata

Malgioglio è sicuro: “Purtroppo caro Genanro per colpa di Francesca hai perso il GF. Francesca ha influito molto, lei è forte, te sei debole. Brava, sei riuscita a non farlo vincere. Quanto durerà la vostra storia?” e Francesca dimostra che, dentro o fuori dalla Casa, è proprio così: un latrato continuo.

Martina Nasono vince il GF16

La finalissima è tra Martina Nasoni, Enrico Contarin e Gianmarco Onestini. Al primo televoto esce Gianmarco, terzo classificato. All’1.26 si consuma il rito delle luci spente, ma Barbara d’Urso annuncia qualcosa mai visto in 15 anni di Grande Fratello: la genialata dell’1.35 di notte è che la conduttrice proclamerà il vincitore dalla Casa, mentre quello si trova in studio. Il risultato è orrendo. Con il 60% dei voti Martina Nasoni vince il GF16 e i 100.000 euro in palio. Via ai festeggiamenti con la d’Urso costretta a correre sul palco. Ore 1.43: il countdown è giunto al termine.