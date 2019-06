Martina Nasoni: la musa di Irama e quella sbornia premonitrice

Martina Nasoni ha vinto il Grande Fratello 16 con il 60% dei voti al termine della finale dalla mostruosa chiusura record (ore 1.49: non era mai successo e speriamo che non si ripeta). La ragazza, 21 anni di Terni è entrata nel cuore degli italiani, lei che un cuore ce l’ha, ma “di latta”, come ha cantato Irama che un anno fa le dedicò il brano “La ragazza con il cuore di latta”.

La giovane è affetta da cardiopatia congenita e ha dovuto effettuare un intervento di pacemaker, ma all’interno della Casa di Cinecittà non si è pianta addosso, semmai ha pianto per la mamma a sua volta colpita da un gene ereditario che le è costato un trapianto di cuore. Una storia pulsante, forte che la musa di Irama non ha mai usato come scusa per i suoi comportamenti o per abbaiare al mondo che lei “ha due pa**e grosse così”. Non c’era bisogno, si intuiva. “La voglia di vivere non me la leva nessuno” ha ripetuto spesso Martina dentro la Casa del Grande Fratello e in effetti ha vissuto: si è invaghita di Daniele Dal Moro, ribattezzato dai social “uovo man”, è stata respinta, si è lagnata come farebbe qualsiasi ragazza della sua età, si è staccata, si è ubriacata, si è messa a ridere.

I telespettatori hanno premiato la semplicità, la sincerità e la fallibilità della giovanissima Martina che resterà nella storia del GF16 per lo sclero nella panic room completamente ciucca: “Se i cuscini PODESSERO cambiare colore, sarebbero DUDDI neri perché adesso sono inca**ata nera. Con Daniele non mi sono fatta LU CASTELLINU, NON SONO PACIA. NON MI FATE PASSARE PER PACIA. Sono cardiopatica, sfigata in amore, ‘na deficente...come minimo me dovete fa vince!”. E così è stato. Sul podio altri due volti puliti ed educati del GF Enrico Contarin e Gianmarco Onestini (la mamma ha svergognato il GF in diretta: “Tuo fratello non c’è perché non l’hanno fatto venire”, nda). Sia Enrico sia Gianmarco sono ragazzi buoni, pieni di valori e sani principi. E il pubblico palpa, fiuta e apprezza la verità.

Quinta l’altra rivelazione del Grande Fratello: Erica Piamonte. La commessa di Firenze inganna con l’aspetto e la sua corazza di tatuaggi, ma è dolce e di indole sensibile. Bocciato il potenziale vincitore Gennaro Lillio, animo mite e gentile, ma troppo appiattito su Francesca De Andrè. Chi ama davvero, critica in maniera costruttiva la persona amata, non si fa tappetino “che non sente, non vede e non parla”.

Bocciatissima Francesca De Andrè, definita dai social “cafona arrogante e aggressiva”. E’ stata funzionale al programma, anzi vitale, ma la realtà non è un reality. No anche all’inversione delle location per la proclamazione del vincitore: Barbara d’Urso in Casa e i due sfidanti, Enrico e Martina, in studio. Più che una genialata, una boiata.