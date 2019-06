Il GF16 chiude col botto. La d'Urso batte l'overdose da reality

La Finale del Grande Fratello16 conquista la serata del lunedì con 3.300.000 telespettatori e il 22,2% di share (in onda dalle 21.30 all’1.49). E’ la puntata più seguita della sedicesima edizione del reality anche perché ha beneficiato della mancanza di concorrenza sulle altre reti, ma a conti fatti anche l’ultima puntata meno vista della storia recente del GF. Lunedì sera su Rai1, la serata di beneficienza “Con il cuore”, condotta da Carlo Conti, si è fermata a 2.525.000 spettatori e il 12,3% di share, ottimo su Rai3 “Report” con l’8,1% e 1.823.000 “teste” e bene la partita di calcio Spagna-Svezia, valevole per gli Europei 2020, che ha portato su Italia1 1.425.000 spettatori e il 6,2% di share.

Con la finale del GF16 si può fare un bilancio generale dell'annata dei reality e dati Auditel alla mano si scopre che l’ultima puntata del format di Canale 5 ha perso quasi 2% di share e circa 500.000 telespettatori rispetto a un anno fa (GF15 3.797.000 e 23,64%). Anche la media del GF15 fu superiore: 23,25% di share contro il 19,7%.

Guardando invece i numeri di tutte le finali del Grande Fratello dal 2012 si nota che solo il GF12 e il GF14 hanno fatto peggio, rispettivamente con il 20,2% di share (ma con 3.926.000 telespettatori) e con il 22,01% (prò con 4.308.000 telespettatori). Inarrivabile il GF13 che registrò 4.708.000 spettatori pari a uno share del 24,25%. Dunque la chiusura all’alba ha premiato la curva della percentuale, ma non in termini assoluti., tuttavia considerando che il genere è stato spremuto fino all’osso saturando i palinsesti e mandando in overdose il pubblico, i numeri della finale del GF16 sono da considerare un successo. Dopo 9 mesi di occupazione bulgara su Canale 5, il format tiene ancora (altrimenti gli inserzionisti scapperebbero) tanto che il GF degli "sconosciuti" si piazza secondo in classifica generale. Non ce la fa contro Temptation Island Vip primo con il 22,42%, ma batte il GFvip3, che aveva registrato uno share del 21,9%, e la brutta Isola dei Famosi inchiodata al 18,06%. Barbara d’Urso esulta su Instagram: “Share al 22% e picchi del 42% con 4 milioni e mezzo di spettatori!!!”.