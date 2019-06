De Andrè, l'ultimo sfogo brutale. Chi minaccia nella Casa

Francesca De Andrè chiude l’avventura al Grande Fratello 16 con un doppio sfogo: uno contro Gianmarco Onestini e uno contro la produzione del reality. I social sono indignati e Luca Onestini replica su Instagram: “Sono scioccato. Non sono stato invitato alla finale”.

Domenica pomeriggio il GF ha chiesto agli inquilini di dirsi l’uno con l’altro una cosa positiva o negativa mai detta, Gianmarco Onestini ha pescato il nome di Francesca De Andrè e le ha spiattellato in faccia quello che tutti pensano, ma nessuno ha il coraggio di dire: “Ci sono due cose in particolare che non mi piacciono: tendi a guardare quello che fanno gli altri e mai quello che fai tu e questo non mi piace, prima di giudicare gli altri, fatti un esame di coscienza. Qualche esempio? Il cibo, le sigarette, lasciare sporco. E certe volte hai espressioni troppo aggressive. Tra persone mature si può parlare in maniera civile senza dover alzare il tono di voce o buttare all’aria un piatto”.

La De Andrè, attualmente al televoto con Erica e Enrico per acciuffare l’ultimo posto utile per vincere il Grande Fratello, ha fatto finta di non capire: “Ma quando l’ho fatto?” e Gianmarco e Gennaro le hanno ricordato il grave episodio dello schiaffo alla mano di Gennaro con conseguente volo della coppetta di gelato durante la festa nella stanza Dursestain. La genovese ha incassato: “Ah neanche una cosa carina…”, ma ci è rimasta così male che in serata ha riservato parole aggressive e volgari a Gianmarco. Parlando con il mite Gennaro (al quale di notte ha detto “ti domo come un vitello”) ha minacciato :”Te lo dico non ne posso più, prendi la tua amica GianmarcA, la tua amica GianmarchinA di sto ca’ e lo porti qua perché la prossima che mi dicono qualcosa prendo una mazza da baseball e faccio razzia”. Razzia di coinquilini, ovviamente.

Luca Onestini, fratello di Gianmarco, ha replicato su Instagram: “Poverina, si è offesa che Gianmarco le abbia detto le cose in faccia, quelle che pensano tutti facendola scendere dal piedistallo. E ora ripartono le buffonate di sto ca*** come dice lei. Mi meraviglio degli altri che non hanno il coraggio di dire niente e anzie le fanno da schiavi. Scioccato!”. Lo stesso Onestini ha poi rivelato che “per decisione altrui non sarò presente alla finale, non sono stato invitato”.

Ma Francesca De Andrè ha lanciato un avvertimento anche alla produzione e Barbara d’Urso. La gieffina teme che la passione travolgente di questi giorni con Gennaro (baci e movimenti inequivocabili sotto le coperte) sia di nuovo oggetto di filmati e liti con l’opinionista Cristiano Malgioglio: “Ho paura che domani sera (oggi, nda) mi dicano qualcosa su me e Gennaro, che Cristiano mi critichi, se lo fanno però urlo: basta boiate!”. Per i social la tracotanza, la maleducazione e la cattiveria della De Andrè sono inammissibili e andavano puniti in maniera esemplare, non certo portandolo fino alla fine.