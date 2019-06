Cipriani, la vendetta è servita. Così fa a pezzi la Vignali

A "Pomeriggio Cinque" Valentina Vignali, ex concorrente del Grande Fratello 16, ha rivelato nel salotto di Barbara d'Urso che le è arrivata una diffida da parte di Francesca Cipriani per averla definita più volte "stupida" davanti alle telecamere della Casa di Cinecittà. "Ho dovuto farlo perché dopo il nostro confronto hai continuato a offendermi, a dire che sono stupida e mostruosa – ha detto la Cipriani - Ma tu che ne sai perché mi sono rifatta il seno? Avevo una malformazione, piangevo e non volevo più uscire di casa. Basta giudicarmi dall'aspetto fisico", la cestista ha provato a spiegare che era tornata sull'argomento solo perché Taylor Mega le aveva chiesto cosa fosse successo, ma la bombastica Francesca: "Non è così, hai detto non rinneghi quello che ho detto, penso che sia stupida. Basta! Ma chi l'ha detto che se ho tanto qui davanti non ho niente nel cervello?".

La Vignali continua a sparlare di me.

Che aprisse quella fogna per ingurgitare la qualunque anziché nominarmi.

Così rozza e volgare dovrebbe sciacquarsi la bocca prima di nominarmi.

Nei prossimi giorni depositerò una diffida nei suoi confronti.#VIGNALISOLOPHOTOSHOP #gf16 pic.twitter.com/Et78SP0J25 — Francesca Cipriani (@CiprianiFranci) 3 giugno 2019

La Vignali ha ripetuto di non volerla offendere, ma di pensare che non sia una cima però ci è rimasta malissimo quando ha visto il tweet in cui la Cipriani annunciava diffida con una foto che ha fatto il giro del web: Valentina Vignali su Instagram e Valentina Vignali nella realtà (Ivana Icardi la bollò “Valentina più falsa delle tue foto su Instagram”). La giocatrice di basket si è difesa dicendo che non ritocca assolutamente le foto e che ha preso 10 kg durante il reality, ma la “Cipry” l’ha polverizzata: “È più stupida una che si ritocca le foto con Photoshop o chi si rifà le tette per una malformazione?”.