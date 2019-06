Su Sky "Sei in un Paese Meraviglioso" tutto da scoprire in auto

A spasso tra le bellezze dell’Italia con Sky che per la stagione 2019 del programma “Sei in un Paese Meraviglioso”, prodotto da Autostrade per l’Italia, ha puntato l’obiettivo sulla scoperta di itinerari mistici e religiosi di cui il nostro Paese è ricchissimo.

Si tratta di percorsi di altissimo livello culturale, raggiungibili dalla rete autostradale, e che ogni anno attirano l’attenzione di migliaia di turisti e di pellegrini: dalla Pieve di Sant’Agata, alla Basilica di S. Vittore, passando per la Chiesa di San Domenico, per arrivare alla Cattedrale di Giovinazzo e al Santuario di Nostra Signora della Salute di Manarola.

“Sei in un Paese Meraviglioso” torna in prima serata tutti i lunedì a partire dal 10 giugno alle 21.15 su Sky Arte, con 15 nuove puntate realizzate da Ballandi Arts.

Francesco Delzio, direttore Relazioni Esterne, Affari istituzionali e Marketing di Atlantia e Autostrade per l’Italia ha sottolineato che «Autostrade per l’Italia svolge oggi un ruolo sociale, promuovendo la diffusione dei flussi turistici in luoghi tagliati fuori dalle scelte dei grandi tour operator internazionali».

«Il successo di “Sei in un Paese meraviglioso” – ha aggiunto - prima come servizio gratuito per i clienti sulla rete autostradale e poi come format televisivo di punta di Sky Arte, dimostra che in Italia il turismo di qualità ha potenzialità straordinarie, spesso inespresse, e che può diventare una potente leva di crescita per numerosi territori. Siamo particolarmente felici quest’anno di raccontare un nuovo e al tempo stesso antichissimo modo di fare turismo, quello mistico-religioso, legato alla cultura e ai sentimenti più profondi degli italiani», ha detto ancora.

Ad accompagnare i telespettatori sarà un “Virgilio” d’eccezione, Dario Vergassola, veterano della serie TV cui ha finora dato un’impronta pop e ironica assai efficace e Michelle Carpente, attrice e conduttrice. In ciascun appuntamento, inoltre, sarà presente un ospite del mondo della cultura e dello spettacolo legato al territorio: da Iginio Massari, a Matteo Bordone, a Enrico Rosso, a Tamara Donà, oltre a Neri Parenti e David Riondino, cui spetterà il compito di aprire la prima puntata, dedicata agli itinerari religiosi di Emilia e Toscana.

Del programma cult di Sky se n’è parlato ieri nel corso di un conferenza stampa cui hanno partecipato, oltre a Francesco Delzio di Autostrade per l’Italia, Roberto Pisoni, direttore di Sky Arte, monsignor Dario Edoardo Viganò e i conduttori della trasmissione.

“La mission di Sky è quella di raccontare il nostro territorio soprattutto nei suoi aspetti meno noti - ha esordito Pisoni -. In Italia, com’è noto i flussi turistici si concentrano sulle grande città. Ecco noi, coniugando la velocità dell’autostrada al cammino di riflessione del pellegrinaggio abbiamo voluto dare agli italiani un’indicazione inedita di come poter spendere il loro tempo di vacanza”.

“Un turismo intelligente decongestiona le città favorendo il cammino lungo sentieri silenziosi percorrendo i quali si scoprono bellezze artistiche e monumentali sconosciute ai più” ha sottolineato Vergassola il quale ha ricordato la novità della edizione 2019: in ogni puntata dialogherà con un suo alter ego (anche) di massimi sistemi.