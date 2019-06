Grande Fratello, solo in quattro volano in finale

Semifinale ad alta tensione nella Casa del Grande Fratello 16. Valentina Vignali, Michael Terlizzi e Kikò Nalli sono gli eliminati della penultima puntata del reality Mediaset: cadono a un passo dalla finale del 10 giugno. Gennaro Lillio, Daniele Dal Moro, Gianmarco Onestini e Martina Nasoni sono i quattro finalisti, mentre Enrico Contarin, Erica Piamonte e Francesca De Andrè si sfideranno per l’ultimo posto utile della finale. Sono al televoto: “Chi vuoi in finale?”. Proteste dei social per il trattamento di favore riservato alla De Andrè che litiga di nuovo con Cristiano Malgioglio e ricopre d’insulti il coinquilino Gennaro durante e dopo la puntata. Inutile il panegirico sul valore e l’importanza dell’amore dell’onorevole Stefania Pezzopane che festeggia i suoi 5 anni d’amore con Simone Coccia al GF. Per la semifinale Barbara d’Urso sceglie un total black con trasparenze nere e gonna gitana a balze, Malgioglio invece si è vestito con gli avanzi dell’abito da sfera stroboscopica indossato dalla d’Urso mercoledì a “Live – Non è la d’Urso”.

Grande Fratello monotematico su Francesca De Andrè

La prima ora è la replica della scorsa puntata. Si parte con il minestrone del “one Francesca show”: le corna dell’ex fidanzato Giorgio Tambellini, l’indicibile sofferenza della genovese tette in faccia a Gennaro, gli sguardi e il limone duro sotto le coperte. Tutto il copione, anzi no: manca la scena in cui Francesca seduta sui gioielli di famiglia di Lillio si muove sinuosa finché lui è costretto a dirle: “Fermati”. La cosa più bella è che quando si parla della nipote di Faber, tutti gli altri gieffini – visibilmente stufi - spariscono. Inghiottiti dal caos delle camere da letto dove sono rinchiusi per non far ombra alla svalvolata Francesca. Gennaro e Francesca negano l’intimità, ma Iva Zanicchi strappa le pagine del fotoromanzo: “Faresti meglio a dire la verità altrimenti passi per quella che stuzzica e non la dà mai”. Dopo aver visto Giorgio Tambellini che si diverte a Forte dei Marmi e dopo aver ascoltato le parole dell’ex concorrente Ambra Lombardo secondo cui Francesca è un “cervo a primavera”, la De Andrè legge una lettera (sic!) dell’ex fidanzato: quando è entrato in Casa aveva 39 di febbre, ha commesso un errore, ma “il tuo comportamento è stato penoso, a tratti sei andata oltre. Ora ti chiedo di non denigrarmi più”. In pratica è una risposta al Moige e al pubblico che ipotizzavano l’utilizzo di sostanze stupefacenti per spiegare gli atteggiamenti da esaltato e anche alla De Andrè che in diverse occasioni ha fatto riferimento a un presunto uso di cocaina. E pensare che era solo febbre…

Malgioglio, Francesca De Andrè, lo “slap, slap” e il colpo di scena

La De Andrè si definisce cornuta e mazziata, sbraita, ma stavolta la sceneggiata urta e si inabissa di fronte all’iceberg Cristiano Malgioglio che spiega i suoi post Instagram contro la genovese: “Francesca è molto aggressiva, incivile e non rappresenta le donne. Poi avrà tutte le sue problematiche, ma allora Martina e Serena cosa dovrebbero dire? Non voglio infierire, però non mi è piaciuto come hai trattato Dori Ghezzi. Non è vero che non ti ha voluto”. Applausi a scena aperta. La De Andrè salta su come un grillo e lo “invita” a non parlare di cose che non sa, di non sfruttare il cognome del nonno: “Bravo hai fatto slap, slap alla famiglia De Andrè”. Malgioglio replica: “Non sono qui per fare il teatrino con te, ma l’opinionista. A me di te non frega un GAGGHIO”. Standing ovation del pubblico e secondo siluro: “Tu non sei amata fuori. Non sei amata e te ne accorgerai! Non voglio sapere più niente di te”. Francesca continua a sgolarsi dimostrando di non aver idea di come sia stata percepita: “Sono stata nervosa una sola settimana, non è stato un comportamento costante. Mio nonno era un anarchico e anticonformista, lui mi avrebbe capito, voi no. Sciacquatevi la bocca con il suo nome”, “No, la bocca te la devi sciacquare te” rintuzza l’opinionista Iva Zanicchi. Poi il colpo di scena: Barbara d’Urso ferma il trash, le dice che è amata e il pubblico in studio si ribella urlando “nooooo”. La conduttrice, presa alla sprovvista, si guarda intorno sconcertata alla ricerca di chi ha osato contraddirla e scatta la difesa d’ufficio: non sappiamo i particolari della sua difficile infanzia e quindi dobbiamo tacere. Dunque perdonerà alla 29enne genovese le cattiverie che le ha rivolto durante i neri pubblicitari. I gieffini non ne possono più del film sulla “DeBullè” ed Enrico Contarin lo dice a mezza voce: “E’ passata un’ora e ancora non mi ha chiesto se sono guarito. Mi sembrava una cosa carina”.

Grande Fratello: lite furiosa tra la (non) gelosa De Andrè e Gennaro

L’ingresso di Taylor Mega, bellissima, simpatica e pure educata, ha spostato gli equilibri anche se Gennaro al di là di qualche sguardo sulle rotonde terga nulla ha commesso. Francesca, dopo aver appreso di non essere amata, ha messo il muso e si dimostra indifferente e annoiata dalle vicende dei compagni d’avventura. Ma quando Barbara d’Urso le mostra un RVM in cui accusa Gennaro di “avere la bava alla bocca” per Taylor viene fuori una baraonda che dura tutta la puntata e anche dopo. In sintesi: la De Andrè si crede strafiga e non ci sta a passare per gelosa, Gennaro non vuole essere “lo scemo che sbava” e Francesca lo sotterra di insulti: “scemo, vuoi fare la vittima perché sei in finale, fai la scena, che schifo, primadonna, infame, fai il lecchino con Taylor, imbecille, bambino, cresci, che orrore” e ancora: “La ragazzina (Taylor, nda) che fa la grande. Fa l’uomo, non dillo, fallo. Infame. Omuncolo. Io non ero gelosa. Gli autori si sono dovuti inventare la storia delle manette perché non riuscivano gli ammiccamenti”. E la staturia Taylor la botola: “Se avessi ammiccato lo avresti visto, stai tranquilla, la tua l’hai detta fin troppo. Francesca dici cavolate. Forse quello che hanno visto gli autori, è quello che ha visto l’Italia”. Gennaro prende posizione: “Smettila di dirmi cretino! Quando passo per co**one per colpa tua, non mi sta più bene. E’ la verità che eri gelosa”. Perfino Barbara d’Urso perde la pazienza: “Stasera Francesca pensa pure di essere nella testa degli autori”.

Grande Fratello e tutti gli altri

Kikò Nalli riceve dal figlio Mattias la benedizione per la storia (?) con Ambra Lombardo che lo aspetta nel camping Carmelita addobbato come una bettola a San Valentino. L’ingresso del parrucchiere è da vero ganzo: si leva il chiodo di scatto e lo lancia al pari di John Travolta in Grease. Si baciano ripetutamente e Malgioglio cuore di pietra e abito di latta: “Ammazza come è affamata questa! Datele il David di Tonatello!”. Dopo Kikò, tocca a Valentina Vignali e al fidanzato Lorenzo. La cestista, nota ormai per essere “più finta delle tue foto su Instagram”, va in confessionale e aspetta la telefonata del suo uomo. Sembra Eliana Michelazzo in attesa dell’inesistente marito Simone Coppi. Per fortuna qui non passano 10 anni, ma pochi minuti e soprattutto Lorenzo si materializza in Casa. Cinque minuti di baci e gemiti accompagnati dal commento della Zanicchi: “A parte l’asma, questo è un amore vero”.

Alle 23.13 della semifinale, Barbara d’Urso si ricorda di Erica Piamonte, un po’ la Ivana Mrazova del GFVip2: la produzione la ignora, il pubblico la ama. “Ancora con te, come con altri, non siamo riusciti a parlare bene, bene” afferma la d’Urso. Excusatio non petita, accusatio manifesta: sa che i social sono in subbuglio per il doppiopesismo, Erica è l’unica dei concorrenti a non aver mai ricevuto una sorpresa, nemmeno la lettera di licenziamento del datore di lavoro. Ecco quindi un filmato riassuntivo sul rapporto di grande incomprensione con i genitori e di grande amore con la sorella Giada. La d’Urso le dice: “Erica non aspettarti grandi cose”. Chissà perché! Comunque “strappa” alla produzione un biglietto di sostegno incondizionato da parte della famiglia (al GF fanno un baffo “Le ultime lettere di Jacopo Ortis”) e l’incontro con la bellissima sorella.

Eliminazioni a un passo dalla finale del Grande Fratello

Il primo a uscire è Kikò Nalli e alla lettura del verdetto, Ambra realizza di non poter più rimandare l’inevitabile: ora deve passare dal divano catodico alla cucina reale di Kikò. Poi ci sono due televoti flash “Chi vuoi in finale?”, per le donne esce Valentina Vignali, l’influencer da 2,2 milioni di follower mentre Martina Nasoni è finalista con il 51% delle preferenze; per gli uomini va in finale Gianmarco Onestini e viene eliminato Michael Terlizzi (ringrazia tutti, pure Mario “porta buste brutte, brutte”).

Grande Fratello da favola con Stefania Pezzopane e Simone Coccia

Un “momento meraviglioso” (cit. d’Urso) è quello dell’ingresso dell’onorevole Stefania Pezzopane e del fidanzato Simone Coccia. Festeggiano 5 anni d’amore e quale posto migliore per celebrare l’anniversario se non rinchiudersi nella gabbia di matti per antonomasia? I concorrenti sono trasecolati quanto noi dalla loro presenza e dai tatuaggi con bara e veliero sulla faccia di Coccia. La coppia entra e invece di andare dai ragazzi fa il tour della Casa nemmeno avessero scambiato il GF per il format americano “Case su Misura”. Poi l’onorevole Pezzopane fa la stessa lezione sull’amore di un anno fa, Barbara plaude al messaggio “No ai pregiudizi” e parla di un grande annuncio. Fiori d’arancio? Un nuovo tatuaggio? Un Nobel per la pace nel mondo? No. All’1.33 si scopre che hanno organizzato una festicciola nella stanza “Dursestain”.

La beatificazione di Gennaro Lillio al GF

Gennaro ha una sorellastra, in passato l’ha rifiutata, ora vuole conoscerla. Dopo la lettera di una settimana fa, la ragazza gli manda un videomessaggio: “Volevo un fratello CHE mi potevo confidare” e un regalo. “Una collanina” dice Lillio, “No, un rosario” puntualizza la d’Urso. Fine di una breve storia triste. Malgioglio avrebbe preferito che si fosse presentato il padre (l’ha abbandonato da piccolo, nda), ma Gennaro: “No, voglio chiarire fuori. E un giorno sarò un padre migliore”. Non che ci voglia molto.

Kikò Nalli, il vittimismo e Zia Malgy

Kikò Nalli è nero per l’inattesa eliminazione e se la prende con Malgioglio: “Secondo me io non ti vado a genio”, “Chi tu? Noooooo. L’unico che ci salutava era Michael” punge Zia Malgy. E intanto l’ex moglie Tina Cipollari su Instagram: “Per me stasera è finita la pacchia”.

La vendetta di Barbara d’Urso al GF

Finalmente Barbara d’Urso chiama Gianmarco Onestini in camera da letto: “Come stai?” e lui la tocca pianissimo: “Vedo sempre sorprese per gli altri, mai per me ed ero un po’ pensieroso”, “Arriva il momento per tutti” risponde la d’Urso. Diciamo che per qualcuno ce ne sono a iosa e per qualcun altro giusto in tempo per staccare la luce. Lancia un filmato sulla vita di Gianmarco, ma dalle foto è stato tagliato Luca Onestini che su Instagram ha ripetutamente attaccato la produzione del reality rea – a suo dire – di aver negato al fratello il conforto della famiglia. Stessa opinione del papà Massimo che abbracciando Gianmarco sussurra: “Avremmo fatto di più ma non dipendeva da noi”. Tempo: 5 minuti. Scopri le differenze.

Grande Fratello: il televoto cambia in corsa

Barbara d’Urso manda Francesca De Andrè e Daniele Dal Moro al televoto per default. La domanda è sempre “Chi vuoi finale?”. I social stanno per esultare al pensiero di rispedire a Milano la sciroccata Franci, ma la d’Urso li gela: “Uno è finalista e l’altro resta in Casa”. Praticamente un televoto inutile, per non dire “ad personam”: prima il meno votato era eliminato, nel caso della De Andrè (sicura sconfitta) no. Un cambiamento in corsa e soldi buttati. La d’Urso proclama Francesca salva, quella festeggia e Malgioglio esce dallo studio. Ma la perfidia sta nella successiva affermazione: “Il finalista però è Daniele”. Con il 77% dei voti. I quattro finalisti sono Gennaro, Daniele, Gianmarco e Martina e il quinto sarà scelto tra Enrico, Erica e Francesca al televoto settimanale.