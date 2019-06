Il GF da record conquista la serata

Il Grande Fratello di Barbara d’Urso e Francesca De Andrè vola negli ascolti e si aggiudica la sfida Auditel del lunedì sera: la semifinale del reality show, in onda su Canale 5 dalle 21.35 all’1.35, è stata seguita da 3.366.000 telespettatori pari al 21% di share. Il reality ha beneficiato dell’assenza dell’inossidabile “Commissario Montalbano”. La miniserie di Rai1 “Volevamo andare Lontano – Bella Germania”, infatti, ha ottenuto 3.153.000 spettatori pari al 14.9% di share. Molto bene “Report” su Rai3 cheha ottenuto 2.148.000 spettatori pari al 9.2%.

La semifinale si è alternata tra le sfuriate di Francesca De Andrè, rimasta di sasso quando ha scoperto all’ultimo televoto che Daniele Dal Moro era in finale e lei no, e le sorprese ad alcuni concorrenti bistrattati come Erica Piamonte e Gianmarco Onestini. L’onorevole Stefania Pezzopane, entrata nella Casa del GF per celebrare i suoi 5 anni d’amore con Simone Coccia, ex GF15, ha tenuto una lezione sull’amore “difficile ai giorni nostri” e ha ironizzato sulla presenza di numerosi pouf (l’anno scorso il concorrente espulso Luigi Favoloso la offese dicendo che era alta quando un pouf, nda). Su Instagram, Barbara d’Urso si definisce “pazza di felicità” per gli ascolti