Alla Wertmüller Oscar alla carriera. La regista: "Sono sorpresa e grata"

La regista e sceneggiatrice Lina Wertmüller (classe 1928) riceverà un Oscar alla carriera. L’Academy of Motion Picture Arts & Sciences ha infatti indicato l’artista italiana come prossima destinataria di questo riconoscimento, insieme a Geena Davis, David Linch e Wes Studi. La regista si è dichiarata "sorpresa e grata" per l'Oscar alla carriera.