Gli Actual si danno al Padel

Dopo aver provato a rimorchiare a Roma nord e a Roma sud, a far conciliare il sushi con la pizza e a mettere d’accordo “Top” con "Dajie", gli Actual si lanciano nel padel.

Il duo comico noto per “Romanzo Capitale”, “Romanzo Quirinale”, “Ostia Vs Fregene” e una serie infinita di video virali, è ora protagonista dello spot del Safilens Padel Evolution International Open Championship - ProAm-Vip, che segna la sua prima edizione dal 15 al 27 luglio, presso il circolo Due Ponti Sporting Club di Roma.

La coppia di youtubers trova anche qui una dicotomia. In un mondo come quello del padel che non divide, bensì unisce Roma nord e Roma sud, il bivio è un altro: imparare a giocare per condividere la passione con i calciatori di Serie A, oppure con le belle donne? Lorenzo Tiberia e Leonardo Bocci, anche qui, non sono sempre d’accordo. Partecipano allo spot: Potito Starace, GianMarco Toccini, Luigi di Biagio e Stefano Fiore.