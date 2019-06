Trionfa il vichingo: Lasse vince "Ballando con le stelle"

Colpo di scena a “Ballando con le Stelle”: l’infortunato Lasse Matberg e Sara di Vaira (in lacrime) vincono da assoluti outsider la 14esima edizione del dancing show di Milly Carlucci. Secondi i super favoriti Ettore Bassi e Alessandra Tripoli (per loro anche il Premio esibizione più emozionante). Solo medaglia di bronzo l’altro candidato alla vittoria Dani Osvaldo, ex aequo con Milena Vukotic che si aggiudica però il Premio della giuria. Ultimo atto per la polemica tra Guillermo Mariotto, Selvaggia Lucarelli, Fabio Canino e la coppia di ballo Nunzia De Girolamo-Raimondo Todaro.

Milly Carlucci archivia una edizione (quasi) perfetta con un trionfo a sorpresa: il vichingo (1,97 cm di altezza per 118 kg) Lasse Matberg, militare della Marina Norvegese e sex symbol di Instagram, conquista “Ballando con le Stelle” sbaragliando gli ultra favoriti Ettore Bassi, ballerino dalla tecnica impeccabile, e Dani Osvaldo, l’incarnazione vivente del sex appeal. Lasse è un outsider, ma di razza: puntata dopo puntata la sua dedizione, concentrazione, serietà (due viaggi a settimana avanti e indietro dalla Norvegia, nda), il suo impegno, l'allegria e un sorriso disarmante lo hanno fatto entrare nel cuore degli italiani. Meriti enormi vanno riconosciuti alla maestra Sara Di Vaira riuscita nell’impresa di trasformare la “Roccia” in muscoli guizzanti.

In finale sono arrivate sei coppie e i primi a uscire sono stati Angelo Russo e Nunzia De Girolamo, questa dopo la solita orrenda scenata con alcuni membri della giuria (Fabio Canino ha minacciato querela, nda). A seguire Milly Carlucci ha dato il via alle sfide combinate: Lasse Matberg contro Dani Osvaldo, Milena Vukotic contro Ettore Bassi. E qui c’è stata la prima eliminazione inattesa: il televoto ha premiato la versatilità di Lasse facendolo volare fino alla finalissima e “punito” lo sfasciafamiglie Dani Osvaldo (il feeling in pista con Veera ha scatenato la gelosia di Stefano Oradei, fidanzato della ballerina finnicosvedese). Nessun problema invece per Ettore Bassi che è approdato al “Ring” dopo aver battuto Milena Vukotic e Simone Di Pasquale. L’84enne attrice ha incantato con le sue performance e si è aggiudicata il Premio della giuria.

Lasse Matberg e Ettore Bassi con le rispettive insegnanti si sono sfidati al “Ring”: hanno affrontato diverse esibizioni scelte random dai giurati. Al termine del primo ballo, Lasse si è strappato il muscolo del braccio destro, ha rifiutato il bendaggio, ma Carolyn Smith gliel’ha dovuto legare intorno alla vita per evitare che lo muovesse compromettendo i "quadri". Il colosso dei Fiordi, visibilmente provato dal dolore lancinante, è andato stoicamente avanti anche se le coreografie ne hanno risentito perché ha dovuto evitare prese e salti. Selvaggia Lucarelli ha notato: “Quest’infortunio non ci voleva, si vede che soffri e sta rovinando non solo la tua finale, ma anche quella di Ettore Bassi perché il pubblico potrebbe votare più per empatia nei tuoi confronti che non per l’oggettiva bravura”. Finite le coreografie, Ettore Bassi e Alessandra Tripoli hanno ricevuto il Premio esibizione più emozionante, ma un po’ inaspettatamente hanno perso al televoto: Lasse e Sara medaglia d’oro con il 57% dei voti e Ettore con Alessandra Tripoli medaglia d’argento con il 43%. Bellissimo l’abbraccio finale tra le due ballerine. Matberg ha avuto giusto il tempo di fare qualche foto di rito e stringere la mano al direttore generale della Rai, Teresa De Santis, che è corso al Pronto Soccorso per farsi medicare. In chiusura Milly Carlucci ha dato appuntamento a “Ballando con le Stelle 2020”, quindicesima edizione.

Top di “Ballando con le Stelle”. I balli di Ivan Cottini, il 34enne che combatte la sclerosi multipla a colpi di danza, sono stati emozione pura e soprattutto vera. Miglior ballerino per una notte Alessandro Del Piero, Pinturicchio anche in pista. Lasse Matberg per aver dato corpo (e che corpo!) e anima al messaggio di Milly Carlucci: “La danza è inclusiva, tutti possono ballare”. L’esibizione di Carolyn Smith: pochi passi per dimostrare una classe infinita e una sensibilità rara. La partecipazione di Suor Cristina. Il cast messo insieme dal carrarmato Milly Carlucci: variegato, duttile e quasi sempre educato, un piacere in una televisione troppo urlata.

Flop di “Ballando”. Il cazziatone pubblico di Milly Carlucci a “Otello” Stefano Oradei geloso del rapporto tra Veera e Osvaldo. Per di più tardivo: perché non l’ha bloccato in privato prima di arrivare alla semifinale? La deriva gossippara non si sposa con il sogno della danza e quando si fa bisogna farla bene (Milly non spiegò l’antefatto cioè le continue scenate di Oradei a Veera dando per scontato che il pubblico sapesse). La conduzione a tratti “pilatesca” della Carlucci. I battibecchi sgradevoli ed esagerati tra Mariotto, Lucarelli, Zazzaroni e Canino e la coppia Nunzia De Girolamo-Raimondo Todaro. Tutti permalosi, tutti polemici. Il rivedibile look di Dani Osvaldo. Il ballo a sorpresa con i parenti: troppo telefonato.