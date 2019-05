Gennaro Lillio è il primo finalista del Grande Fratello 16, Serena Rutelli è la nuova eliminata, in nomination Erica Piamonte (abbonata), Enrico Contarin e Kikò Nalli. Vladimir Luxuria saluta la Casa ed entra Taylor Mega sogno proibito di Gennaro. Il riassunto dell’ottava puntata del Grande fratello 16 è presto fatto: abbiamo assistito alla beatificazione di Francesca De Andrè. Dalla prima presunta infedeltà al secondo indecente faccia a faccia con l’ex fidanzato Giorgio Tambellini fino alla riabilitazione familiare con schizzi di fango su Dori Ghezzi, moglie del nonno Fabrizio De Andrè. Il resto briciole.

Barbara d’Urso emerge dalle tenebre vestita come “Willy Wonka e la Fabbrica di Cioccolato”: abito lungo rosa shocking con cappottino coordinato. Nemmeno Cristiano Malgioglio in versione ape maia riesce a rubarle la scena: “Cosa rappresenti? Un pappagallo, una cornacchia?” gli domanda e l’opinionista: “Qualsiasi tipo di uccello va bene”. Benvenuti al Grande Fratello!

GF ovvero Grande Francesca (De Andrè)

Film vincente non si cambia. Barbara d’Urso riparte dai furiosi litigi dell’attrice protagonista Francesca De Andrè prima con Martina Nasoni (“alcolizzata, oca”; “rabbiosa e aggressiva”) e poi con Gennaro Lillio (“senza palle, uomo di me**a, pija in c**o”). La d’Urso ricama a punto croce rivelando che quando lei e Gennaro hanno fatto pace, era in camerino alliccata e pittata per Pomeriggio Cinque e si è commossa come una ragazzina. La canzone di sottofondo alle clip dursiane è di Phil Collins, ci hanno risparmiato Ed Sheeran e sentitamente si ringrazia. Per Vladimir Luxuria tra Francesca e Gennaro c’è “un amore che viene frenato” e la tuttologa De Andrè: “Parlate di amore come se fossero patatine fritte”, poi fa scena muta davanti alla domanda: “Ti consideri single?”. Assodato che gli altri 10 coinquilini sono le comparse, i poliziotti alle lontane scrivanie del commissariato di “Law&Order”, Barbara d’Urso riassume il feeling che lega Francesca e Gennaro in maniera patinata e romantica finché Iva Zanicchi non butta la candeggina: “Oltre al due di picche, abbiamo visto l’asso di bastoni. Francesca tesoro, te ti strusci, sculetti con il tuo culetto, brava”. Si ripercorrono, tra l’irrefrenabile giubilo dei telespettatori, le prime e le seconde corna dell’ex fidanzato Giorgio Tambellini: video propedeutici all’ingresso di Alessandra, la migliore amica della genovese. La d’Urso sostiene: “Stanotte alle 3 abbiamo deciso di non farti ascoltare il vocale che Giorgio inviò ad Alessandra perché ci sono particolari sessuali molto forti e espliciti. Se in un momento di rabbia ti escono quelle cose non va bene per Canale5”. Alessandra le dice di non stare con Giorgio perché il tipino si è fatto fare un servizietto in auto da una ragazza appena conosciuta. Nemmeno si quota l’ingresso della mora lunedì prossimo in Casa. La Zanicchi si è distratta: “Non ho capito, è andato a letto con una capra?” e la svalvolata De Andrè: “No, non c’è andato a letto, la monta la capra”. Durante la pubblicità, Alessandra, in barba a ogni divieto, istruisce la De Andrè su come comportarsi per piacere al pubblico, ma quella è riottosa ai consigli e bubbola.

Visualizza questo post su Instagram BARBARA CACCIA DI CASA GIORGIO PER I SUOI ATTEGGIAMENTI #GF16 Un post condiviso da INDIFFERENZA ASTRALE (@indifferenzaastrale) in data: 27 Mag 2019 alle ore 2:03 PDT

Entra Giorgio Tambellini e parte uno show senza né capo né coda. Il ragazzo è ambiguo come la prima volta, dice cose senza senso, ripete 100 volte al cubo che le dirà “tutto per filo e per segno” tra due settimane quando uscirà dalla casa e si contraddice peggio di Pamela Prati a Verissimo: “Se ti ho tradita? Sì, no, sì, guardami. Sì ti ho tradito e tu strusciati pure al pupazzo (Gennaro, nda)”. La De Andrè che in genere tuona per un pezzo di pizza e un raviolo, stranamente è calma: “Non ti vergogni di avermi tradita? E’ perché sei fatto dalla mattina alla sera?”. Giorgio ha le narici dilatate, parla e tira su di continuo gridando al complotto: entità supreme (ovvero la produzione, nda) si sono inventati delle situazioni. Sostiene che quella sera al ristorante l’amica Alessandra ha rivelato che lui era il fidanzato della De Andrè, una sconosciuta “mi si è buttata addosso” ed è cascato nel tranello come un ingenuo toscano della profonda campagna maremmana. Urla che non vuole parlare davanti alle telecamere “il vostro mondo, non il mio, volete fare audience così” e la d’Urso entra in modalità “22% di share senza i Rodriguez”: “Giorgino, non abbiamo bisogno di fare ascolti con te che ti chiudi in macchina con una per 40 minuti”. La De Andrè vede Giorgio in “tilt”, ma non è certo l’emozione per la diretta considerando che aveva sostenuto il provino per entrare al GF16. In qualche modo ci è riuscito: si conosce più la sua faccia che quella di Erica o Gianmarco. La messinscena è degradante e diseducativa e culmina nella cacciata di Giorgio che prima stringe con forza le mani sul volto di Francesca, poi le stritola la testa. La D’Urso gli intima di uscire: “Vai, vai, vai!”. La puntata della telenovela di serie B si chiude con frase consolatoria di Barbarella a Francesca: “Non merita le tue lacrime, gli hai chiesto 50 volte se ti ha tradito, te lo dico io: sì. E la tua esuberanza non lo giustifica. Non merita che te passi una serata di m**da. Sono scioccata dal suo comportamento”. E si leva la cappa color fucsia con la medesima teatralità di un torero fiero di aver infilzato un toro. Olè.

Grande Fratello: Gennaro, il gemello e il coraggio di Malgioglio

Gennaro Lillio è stato abbandonato dal padre, incontra il gemello eterozigote Guido per un abbraccio e chiede scusa a Maria, la sorellastra nata dal secondo matrimonio dell’assente genitore: “Si era fatta avanti e l’ho rifiutata. Voglio conoscerla fuori da qui, lei non c’entra nulla” dichiara il modello. Cristiano Malgioglio si scaglia contro Lillio senior facendo venire i sudorini freddi alla d’Urso: “Dopo il momento brutto in stile telenovela venezuelana di Francesca, questo è il vero GF. Perché non possiamo parlare del padre? Ma diciamo come stanno le cose! I figli non si abbandonano! E perché non si è fatto vivo prima del GF? Diffidasse me, non l’azienda. Viva le donne!”.

Eliminato e primo finalista del GF16

Serena Rutelli esce con il 25% dei voti e tramite il meccanismo “finta seconda eliminazione” si elegge il primo finalista del reality show di Canale 5. Al televoto si trovano Valentina Vignali, Kikò Nalli, Gennaro Lillio e Enrico Contarin. Copione rispettato: Barbara d’Urso in studio proclama Gennaro Lillio finalista, ma a giudicare dalla risata sotto i baffi, il napoletano sapeva tutto. Naturalmente ognuno di loro ha fatto un “percorso” (parola abusatissima) meraviglioso, è cresciuto, ha capito i misteri della vita e dei buchi neri, ha scoperto la penicillina, peccato che il pubblico non li voglia incontrare nemmeno per un selfie.

È di nuovo Francesca Kardashian show

Barbara d’Urso richiama la De Andrè e le dedica un’altra mezz’ora dopo le quasi due ore iniziali del GF: “Voglio parlare della tua storia senza infrangere le diffide. Ti faccio leggere un’intervista a Dori Ghezzi”. Francesca è stata ben imbeccata e si cosparge il capo di cenere: “Io non sono così esagerata e aggressiva, per via della diffida di mio padre, non mi sono potuta sfogare e sono stata quella che non sono, vorrei fare le ultime due settimane facendomi conoscere per le cose positive”. In pratica ripete a pappagallo la scusa ideata dalla d’Urso per salvarle la faccia, ma la natura è quella e infrange i buoni propositi a fine puntata litigando con la Vignali e Kikò. Nel frattempo replica a Dori Ghezzi che si è detta rammaricata per i rapporti familiari così tesi: “Dice tante parole che se fossero vere, sarebbero belle. Avrebbe potuto prendere il mio affidamento ma si è rifiutata. Poteva mettermi in un collegio privato e invece mi ha accompagnata nella casa comunale. La sua famiglia fa una vita agiata, mentre mia madre che me ne ha fatte di tutti i colori non sta bene e la stanno sfrattando. Dori si è rifiutata di far lavorare mia sorella nella Fondazione De Andrè, se n’è fregata e ci ha messo la sorella”. In pratica: tanto caro mi fu quell’ermo posto di lavoro. Cristiano Malgioglio è amico della Ghezzi: “Dori è una persona meravigliosa, la conosco da anni ed è molto dispiaciuta per te”, “Sì a parole, i fatti dicono altro. Adesso cerco la pace” rintuzza la De Andrè tra gli applausi del pubblico, ma l’opinionista sgama tutti: “Lo so che questi applausi sono finti!”.

Sprazzi di vita forestiera al Grande Fratello

Vladimir Luxuria sarebbe dovuta rimanere due settimane e invece “scappa” dalla Casa di Cinecittà. Segue sorpresa a Daniele Dal Moro. Diversi giorni fa, il 30enne veronese aveva confidato in lacrime ai coinquilini “vivere o morire non mi importava più” e la regia staccò. Non è chiaro di cosa abbia sofferto, ma si può intuire anche se il veronese si considera il migliore in tutto, dalla cucina ai giochi di prestigio, dalla psicologia alla biologia marina: “Sono molto bravo a mettere una maschera, mi hanno definito uno con una testa così che poteva fare molto di più”. Chi glielo dice che le maestre delle medie usano quella frase per tutti i bambini svogliati? Bravo, ma non si applica. Riceve un biglietto gentile dal padre, piange e incontra la sorella Michela. Durata: 6 minuti. Subito dopo c’è la prima sorpresa in quasi due mesi per Enrico Contarin: abbraccia mamma e papà, loro sì giustamente orgogliosi del comportamento del figlio. Durata: 4 minuti.

Taylor Mega e la doccia hot

Al Grande Fratello entra Taylor Mega, l’influencer dell’Isola dei Famosi che voleva conquistare il mondo e ha conquistato i salotti di Barbara d’Urso. Poiché il suo ingresso è stato annunciato con una doccia alle 21.55 e alle 23.55 è ancora sotto il getto d’acqua, ci si augura che sia una registrata altrimenti si è spugnata peggio di un baccalà. “Siete bellissimi non so cosa facciate qui dentro” dice Taylor, risposta immaginaria (ma verosimile): reggiamo il moccolo a Francesca De Andrè. La bionda friulana è il sogno proibito di Gennaro, la De Andrè nega di essere gelosa, ma basta uno sguardo da Maleficent che Lillio corre ad accucciarsi ai suoi piedi, anzi a volarle sulla spalla da corvo fedele. Malgioglio non apprezza Taylor: “Nemmeno fosse SCIARON STONE” e Iva: “Te cerca di darla… l’allegria, che hai capito?”.

Grande Fratello: le nomination

Gli inquilini della Casa di Cinecittà dimostrano una discreta codardia alle nomination: nessuno sopporta la De Andrè, ma nessuno la nomina tranne i coraggiosi Gianmarco ed Enrico. La De Andrè fa il nome di Valentina “le rendo il favore di prima (quando si votava per la presunta seconda eliminazione, nda)” e scoppia la lite. “Rosichi…” dice la genovese, “No, tu fai le cose a ca**o di cane” replica la Vignali che sottolinea di non temere il televoto perché si ritiene forte. Scoprirà l’amara verità. Kikò si mette in mezzo, Francesca lo zittisce ed esplode un’altra baraonda. “Non ti azzardare, tu così a me non ti rivolgi, arrogante, non farlo mai più, non rompermi il ca**o” è la risposta di Nalli ecumenico quando si tratta degli altri, intransigente quando si tratta di sé stesso. Al televoto “Chi vuoi salvare?” vanno Enrico, Erica e Kikò.

All’una di notte il postino suona per la quarta volta a casa di Serena Rutelli: è Ezio, un altro fratello. La gieffina ha un albero genealogico più articolato della Regina Elisabetta, ma ormai non fa più notizia.