Dopo le mani di Giorgio scoppia la passione tra la De André e Gennaro

Sarà stato l’ingresso della temibile rivale Taylor Mega o il faccia a faccia “tirato” con l’ex fidanzato infedele Giorgio Tambellini? Sta di fatto che ieri notte è scoppiata la passione tra Francesca De André e Gennaro Lillio.

La nipote del grande Faber ha ceduto alla avances sempre più spinte del napoletano. Dopo la diretta da record dell’ottava puntata, i due hanno bisticciato, ma la De André indottrinata "per filo e per segno" (cit. Tambellini) dall’amica su come comportarsi per piacere al pubblico, ha abbassato i toni e fatto pace in un battibaleno. Poi nella notte sotto le coperte sono volate mani e baci. E’ presto per gridare al grande amore: Francesca ha ribadito in numerose occasioni di avere “la stanza del cuore occupata, di non considerare l’amore come un pacchetto di patatine e di non aver intenzione di buttarsi tra le braccia di Gennaro solo perché il fidanzato l’ha tradita”. Probabilmente sono stati baci fraterni, come li ha sempre definiti la De André. Finora.